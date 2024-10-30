Amerikan Türk Cemiyeti Galasında Ödül Alan Hande Erçel'i Öven Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'yı Fena Gömdü!
Amerikan Türk Cemiyeti Galasında Ödül Alan Hande Erçel'i Öven Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'yı Fena Gömdü!
Şu sıralar sosyal medyada New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galasında ödül alan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel rüzgarı esiyor. Magazine damga vuran ikiliyi pas geçemeyen Demet Akalın'ın Hande'yi överken Serenay'ı fena gömmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Geçtiğimiz akşam New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galası magazin dünyasının gündemine oturdu biliyorsunuz.
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Suzan Sabancı’nın sunuculuğunu üstlendiği sektörün önde gelen yapımcılarından Kerem Çatay ve Timur Savcı gibi isimlerin de katıldığı görkemli törende Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel de ödüle layık görüldü.
Özel gece beyazlara bürünen Hande Erçel yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterirken, Serenay Sarıkaya da mayo kesim bir kıyafetle tercihini siyahtan yana kullandı.
İkilinin ödül aldığı anları da buradan görebilirsiniz:
"Serenay mı daha şık yoksa Hande mi?" sorusu hakkında yorumlar devam ederken konuya Demet Akalın da dahil oldu.
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Hande Erçel'i övmelere doyamayan Demo'nun Serenay Sarıkaya'nın adını dahi anmadan "diskoya gider gibi mi giyinseydi" diye eleştirmesi gözden kaçacak gibi değildi.
Akalın'ın dışında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de "timelessmagg" sayfasının paylaşımı altına gelerek "İkisi de çok güzel" yorumunda bulundu.
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