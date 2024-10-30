Delibal'ın 'Füsun'u Leyla Lydia Tuğutlu Doğum Gününü Şatafatlı Partilere İnat Mütevazı Bir Partiyle Kutladı
Delibal'ın 'Füsun'u Leyla Lydia Tuğutlu Doğum Gününü Şatafatlı Partilere İnat Mütevazı Bir Partiyle Kutladı
Hem güzelliği hem de yetenekleriyle beğeni toplayan Leyla Lydia Tuğutlu, doğum gününü pek çok ünlü ismin aksine şatafatlı bir partiyle değil de mütevazı bir organizasyonla kutladı.
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Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci olup tacını yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton'dan alan Leyla Lydia Tuğutlu hem güzelliği hem de de yetenekleriyle yıldızını parlatmış ünlülerimizden.
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Güzel oyuncu, 2015 yapımı Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alıp 'Füsun' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
İtalya'da evlenme teklifi aldığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Tuğutlu 'Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik" diyerek 2022'de evlendiklerini duyurmuştu.
Evliliklerini duyuran ikili güzel haberin ardından sevenlerine bir müjde daha vermiş ve bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Suda doğum yapan Leyla Lydia, Evren Deniz adını verdikleri oğullarını 18 Ocak 2023 tarihinde de kucaklarına almıştı.
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Hatta biricik oğluyla paylaştığı ilk kareyle de yüreklerimizi sıcacık etmişti kendisi...
Sosyal medya hesabını çok da aktif kullanmayan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün doğum günü pozlarını paylaşmak için Instagram'a geri döndü.
Son dönemlerde ünlülerin şatafatlı doğum günü partileriyle gözlerimizin kamaştığı bu dönemde oldukça sade ve mütevazı bir partiyle yeni yaşını kutlayan Leyla Lydia Tuğutlu görenleri bir kez daha mest etti.
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