Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmamıştı: Akın Akınözü'ne Gelen 'Hande Erçel'in Düğünü' Sorusu Fena Kızdırdı!
Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmamıştı: Akın Akınözü'ne Gelen 'Hande Erçel'in Düğünü' Sorusu Fena Kızdırdı!
Tv100 Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü'ne geçtiğimiz gün ödül alan Hande Erçel'le ilgili 'ne alaka?!' dedirten bir soru yöneltildi. 'Hande Erçel evlenirse, siz de davet edilmeden düğüne katılır mısınız?' sorusu kullanıcıları da fena kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hercai dizisinde canlandırdığı 'Miran' karakteri ile hafızalara kazınan Akın Akınözü, bir süredir kanser tedavisi gören anneciği Özlem Akınözü'nü 21 Temmuz'da kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncunun acı gününde destek olanlar arasında, annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanserden kaybeden Hande Erçel de vardı.
Anne kaybının nasıl bir acı olduğunu bilen Hande Erçel'in hiç tanışmadığı oyuncu arkadaşının yanına koşmasıyla yürekten takdir toplamıştı.
Şimdi gelelim asıl konumuz; belki duymuşsunuzdur, Hande Erçel geçtiğimiz gece New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galasında sanatçı kategorisinde onurlandırılan isimlerden oldu.
Tv 100 Magazin'in haberine göre; dün akşam saatlerinde görüntülenen Akın Akınözü'ne Erçel'in Amerika'da ödül aldığı söylenince, ünlü oyuncu da "Ben bilmiyordum bu gelişmeyi, çok mutlu oldum. Ne güzel" diyerek cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akın Akınözü daha sonra kendisine sorulan "Hande Hanım evlenirse, size davetiye göndermeden düğüne katılır mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırıp "Nasıl bir soru ya bu? Bunun cevabını ben mi vereyim?" diyerek tepki gösterdi.
Daha sonra aynı muhabirin "Ya davetiye gelirse?" diye soruyu değiştirmesiyle "Seve seve tabii ki, ne demek ya, ne demek yani" ifadelerini kullandı.
İşte o anlara gelen yorumlardan birkaçı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın