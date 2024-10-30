Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmamıştı: Akın Akınözü'ne Gelen 'Hande Erçel'in Düğünü' Sorusu Fena Kızdırdı!

Tv100 Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü'ne geçtiğimiz gün ödül alan Hande Erçel'le ilgili 'ne alaka?!' dedirten bir soru yöneltildi. 'Hande Erçel evlenirse, siz de davet edilmeden düğüne katılır mısınız?' sorusu kullanıcıları da fena kızdırdı.