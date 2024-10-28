Abdest Alırken Kalp Krizi Geçirmişti: Babasını Son Yolculuğuna Uğurlayan Gülşen Gözyaşlarına Boğuldu!
Abdest Alırken Kalp Krizi Geçirmişti: Babasını Son Yolculuğuna Uğurlayan Gülşen Gözyaşlarına Boğuldu!
Ünlü şarkıcı Gülşen'in önceki gün geçirdiği kalp krizi yüzünden hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar’ı son yolculuğuna uğurladı.
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Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz gün aldığı kara haberle yıkıldı. Babasını kaybettiği sıralarda Batum'da olan Gülşen apar topar ülkeye döndü.
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Torunlarını görmek için Gaziantep'teki çocuğunun yanına giden Arslan Bayraktar abdest alırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Acı haberini aldığı babasının cenazesine katılmak için Ordu’ya giden Gülşen, bugün son vazifesini gerçekleştirdi.
Cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirilen Arslan Bayraktar için evlerinin önünde helallik alınırken, Gülşen taziyeleri kabul etti.
Çok sevdiği babasının kaybıyla derinden sarsılan ünlü şarkıcı Gülşen, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Üç çocuk babası Arslan Bayraktar öğle namazına müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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