Ahu Tuğba'nın Cenazesindeki Tavırlarıyla Olay Olan Meriç Erkan'ın Atatürk'le İlgili Sözleri Sinirleri Hoplattı

Ahu Tuğba'nın cenazesindeki tavırları yüzünden sosyal medyada eleştiri toplayan Meriç Erkan bu kez de Magazin Burada'ya verdiği röportajla gündem oldu. Erkan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleriyse tepkilerin hedefi oldu.