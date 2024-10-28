Ahu Tuğba'nın Cenazesindeki Tavırlarıyla Olay Olan Meriç Erkan'ın Atatürk'le İlgili Sözleri Sinirleri Hoplattı
Ahu Tuğba'nın Cenazesindeki Tavırlarıyla Olay Olan Meriç Erkan'ın Atatürk'le İlgili Sözleri Sinirleri Hoplattı
Ahu Tuğba'nın cenazesindeki tavırları yüzünden sosyal medyada eleştiri toplayan Meriç Erkan bu kez de Magazin Burada'ya verdiği röportajla gündem oldu. Erkan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleriyse tepkilerin hedefi oldu.
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Bir dönem ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Meriç Erkan, gündüz kuşağı programlarında efsanevi aşkı Ahu Tuğba için yaptığı unutulmaz dans şovları ve itiraflarıyla sıkça gündem oluyordu hatırlarsanız.
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Hatta Esra Erol’un sunduğu izdivaç programına bile katılan Erkan'ın o zamanlarda bir anda ortadan kaybolması çok konuşulmuştu.
Uzun yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak’ın Youtube programıyla karşımıza çıkmıştı. Eski halinden eser kalmayan tarzıyla görenleri şaşkına çevirip adını Mahmut olarak değiştirdiğini duyurmuştu.
O günden sonra yaptığı her açıklamasıyla ayrı bir olay yaratan Erkan, geçtiğimiz haftalarda eski aşkı Ahu Tuğba'nın cenazesinde tepki çeken bir harekete imza atmıştı.
Meriç Erkan bu kez de, Magazin Burada'ya yaptığı açıklamalarla yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Muhabir Samet Aday, Erkan'a "İnsanlar size sürekli Mustafa Kemal Atatürk'e düşman gözüyle bakıyor. Siz Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?" diye bir soru yöneltti.
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Meriç Erkan sözlerine “Bizde şöyle bir şey vardır. Bize hep şahıs üzerindende yürümeye kalkanlar olunca şöyle diyoruz: Benim dönemimde yaşamamış bir insan için (onun yaptığı amelleri görmediğim için) Allah (CC) ne yaptıysa ne hizmetler yaptıysa bin katını versin. Bu güzel bir dua değil mi?" diyerek başladı.
Atatürk'ten 'Mustafa Kemal' diye bahseden Erkan, "Ben isim üzerinde gidersem siyasete giriyor bazen. Mustafa Kemal husundan yola çıkarak söylüyorum: Kim olursa olsun Allah'ın önünde komutanlık vasıfları şunlar bunlar, takvadadır üstünlük. Bu yüzden biz insanları Allah ne kadar seviyorsa o kadar seviyoruz” diyerek tepkilerin odağı oldu.
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Meriç Erkan'ın Atatürk hakkındaki konuşma tarzı ve verdiği cevapler pek çok kişinin de sinirleri hoplatmaya yetti.
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