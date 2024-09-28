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Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin, Ahu Tuğba'nın Cenazesinde Birbirlerini Coşkuyla Kucaklayarak Havaya Kaldırdı

Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin, Ahu Tuğba'nın Cenazesinde Birbirlerini Coşkuyla Kucaklayarak Havaya Kaldırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 14:06

1 Eylül'de vefat eden Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik gözyaşları içerisindeyken Meriç Erkan'ın cenazedeki tavrı dikkat çekti.

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1990’lı yılların gözde isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül günü vefat etmiş ve başta kızı olmak üzere herkesi derin bir hüzne boğmuştu.

1990’lı yılların gözde isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül günü vefat etmiş ve başta kızı olmak üzere herkesi derin bir hüzne boğmuştu.

Anjelik geçtiğimiz dakikalarda annesini son yolculuğuna uğurladı, son sözleriyle yürekleri burkan isim gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı.

Anjelik geçtiğimiz dakikalarda annesini son yolculuğuna uğurladı, son sözleriyle yürekleri burkan isim gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı.

Cenazenin detaylarından burada bahsettik:

Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin de cenazeye katılım sağladı.

Meriç Erkan kameralara böyle konuştu👇

Ahu Tuğba’nın cenaze töreninde Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin tavırlarıyla dikkat çektiler.

Ahu Tuğba’nın cenaze töreninde Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin tavırlarıyla dikkat çektiler.
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İkili birbiriyle coşku içinde kucaklaştı, gelin o anlara birlikte bakalım👇

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