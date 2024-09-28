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Sanat Camiasının Vefasızlığından Dert Yanan Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Sözleri Yürekleri Yaktı

Sanat Camiasının Vefasızlığından Dert Yanan Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Sözleri Yürekleri Yaktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 12:19

Ahu Tuğba'nın ani ölümünün ardından cenazesi 26 günün sonunda İstanbul'a getirilebildi. Bugün toprağa verilen Yeşilçam'ın efsane ismini son yolculuğuna uğurlayan kızı Anjelik sözleriyle yürek burktu.

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1 Eylül günü Amerika'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba sanat camiasını yasa boğmuş ve ani ölümüyle herkesi şaşırtmıştı.

1 Eylül günü Amerika'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba sanat camiasını yasa boğmuş ve ani ölümüyle herkesi şaşırtmıştı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ise bu süreçte yaşadığı acıyı sık sık dile getirmiş, annesinin cenazesini Türkiye'ye getirememenin hüznü içerisindeydi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ise bu süreçte yaşadığı acıyı sık sık dile getirmiş, annesinin cenazesini Türkiye'ye getirememenin hüznü içerisindeydi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirildi:

Annesi Ağu Tuğba’ya son görevini yerine getirmek için Atlas Sineması’ndaki yerini alan Anjelik yaşadığı zorlu süreci kelimelere dökemedi ve vefasızlıktan yakındı.

Annesi Ağu Tuğba’ya son görevini yerine getirmek için Atlas Sineması’ndaki yerini alan Anjelik yaşadığı zorlu süreci kelimelere dökemedi ve vefasızlıktan yakındı.

Annemin yanında ben ve Allah vardı diyen Anjelik'in açıklamasını şöyle bırakalım 👇

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