Sanat Camiasının Vefasızlığından Dert Yanan Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Sözleri Yürekleri Yaktı
Sanat Camiasının Vefasızlığından Dert Yanan Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Sözleri Yürekleri Yaktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Eylül günü Amerika'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba sanat camiasını yasa boğmuş ve ani ölümüyle herkesi şaşırtmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ise bu süreçte yaşadığı acıyı sık sık dile getirmiş, annesinin cenazesini Türkiye'ye getirememenin hüznü içerisindeydi.
Annesi Ağu Tuğba’ya son görevini yerine getirmek için Atlas Sineması’ndaki yerini alan Anjelik yaşadığı zorlu süreci kelimelere dökemedi ve vefasızlıktan yakındı.
Annemin yanında ben ve Allah vardı diyen Anjelik'in açıklamasını şöyle bırakalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın