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Anjelik'ten Cenazesi Türkiye'ye Getirilen Annesi Ahu Tuğba Hakkında Yürek Burkan Açıklamalar!

Anjelik'ten Cenazesi Türkiye'ye Getirilen Annesi Ahu Tuğba Hakkında Yürek Burkan Açıklamalar!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 23:29

Geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Tuğba'nın kızı Anjelik, Ekol TV'ye annesi hakkında yürek burkan açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: EKOL TV

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Hatırlarsanız bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde Miami'deki evinde ölü bulunmuştu.

Hatırlarsanız bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde Miami'deki evinde ölü bulunmuştu.

Ünlü sanatçının vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği için cenazenin Türkiye'ye nakli bir türlü gerçekleştirilememiş, Tuğba'nın kızı Anjelik ise bu durum karşısında çok öfkelenmişti.

Ünlü sanatçının vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği için cenazenin Türkiye'ye nakli bir türlü gerçekleştirilememiş, Tuğba'nın kızı Anjelik ise bu durum karşısında çok öfkelenmişti.

Ünlü sanatçının cenazesi bugün sabah saatlerinde ise Türkiye'ye getirildi biliyorsunuz ki. Tuğba'nın kızı Anjelik de annesinin cenaze töreninin 28 Eylül günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak olan anma ile başlayacağını duyurdu.

Ünlü sanatçının cenazesi bugün sabah saatlerinde ise Türkiye'ye getirildi biliyorsunuz ki. Tuğba'nın kızı Anjelik de annesinin cenaze töreninin 28 Eylül günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak olan anma ile başlayacağını duyurdu.

Ekol TV'ye röportaj veren Anjelik annesi hakkında yaptığı yürek burkan açıklamalar ile gündeme geldi. "Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum. Allah naim cennetini nasip etsin." diyen Anjelik sözlerine;

Ekol TV'ye röportaj veren Anjelik annesi hakkında yaptığı yürek burkan açıklamalar ile gündeme geldi. "Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum. Allah naim cennetini nasip etsin." diyen Anjelik sözlerine;

'Ufacık çocuktum bana Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. İlk öğrettiği şey Ayet-el Kürsüydü. Sen bana Allah'ın emanetisin diyordu. Ne diyebilirim ki o benim annem. Ne kadar artist de olsa o benim evde gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen anneydi yani.' cümleleri ile devam etti.

İşte o anlar 👇🏻

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hedefsizkitle

Ah be yavrum ne güzel anlattın anneni.. Rabbim sizi cennetinde kavuştursun. Her anneye senin gibi hayırlı evlat nasip etsin.

Tuğba Efe

Allah sabır versin sana güzel kız...

kunti

Anlıyorum acilisin ama bu milleti neden bu hale getirdiler. Devamlı bir dindarlık betimlemesi ne gerek var buna ,sanki annenin gorevi evladina dini argumanl... Devamını Gör