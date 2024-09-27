Anjelik'ten Cenazesi Türkiye'ye Getirilen Annesi Ahu Tuğba Hakkında Yürek Burkan Açıklamalar!

'Ufacık çocuktum bana Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. İlk öğrettiği şey Ayet-el Kürsüydü. Sen bana Allah'ın emanetisin diyordu. Ne diyebilirim ki o benim annem. Ne kadar artist de olsa o benim evde gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen anneydi yani.' cümleleri ile devam etti.