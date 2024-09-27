Attığı Tokat Olay Olmuştu: Ataizi'nin Kendisine İftira Attığını Söyleyen Sevda Demirel'den Bomba İtiraflar!
Attığı Tokat Olay Olmuştu: Ataizi'nin Kendisine İftira Attığını Söyleyen Sevda Demirel'den Bomba İtiraflar!
Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalarımıza kazınan Sevda Demirel, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin' programında bomba gibi itiraflarda bulundu.
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Eski manken ve sunucu Sevda Demirel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Mutlaka diyoruz çünkü hatırlarsanız ünlü isim 2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programın 37'nci bölümünde Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Ünlü sanatçı Sevda Demirel, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programında bomba gibi itiraflarda bulundu.
Demirel, Ezmeci'nin "Hande Ataizi'ne attığın tokat hayatında geçmeyen iz oldu" cümlesi üzerine "Bu olayı hiç açmak istemiyorum. Ama ilk defa size bu konunun nasıl bu hale geldiğini anlatacağım. Bir emniyet görevlisinin bana karşı olan tutkusundan dolayı hayatım karardı. Ölüm orucuna girdim. Günlerce yemek yemedim" açıklamalarında bulundu.
"O dönemin İstanbul emniyet müdürü konuya açıklık getirdi ve benim iftiraya uğradığımı açıkladı" diyen Demirel, Hande Ataizi'nin ısrarla kendisiyle uğraştığını açıkladı.
"Bu aklanma olayına rağmen Hande Ataizi bana her fırsatta laf sokmaya devam etti. En üst düzeydeki yetkili kişi bile bunun iftira olduğu açıklarken bana bir televizyon programında bu konu üzerine laf sokması bardağı taşıran son damla oldu" açıklamalarında bulunan Demirel, Doruk Doğrusöz iddialarına da açıklık getirdi.
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Sevda Demirel, Ezmeci'nin "Cinsiyet değiştiren Doruk (Neslihan) Doğrusöz ile neden ayrıldınız?" sorusuna "Doruk benim ruhuma iyi geldi. Fakat aşırı kıskançlığı bir gün beni delirtti ve onu çok kötü dövmek zorunda kaldım" cevabını verdi.
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