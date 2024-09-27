Derya Uluğ'a Kilosu Kadar Beyaz Altın Veren Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman Kahkaha Attırdı!
Derya Uluğ'a Kilosu Kadar Beyaz Altın Veren Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman Kahkaha Attırdı!
Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, halk konseri için davet ettiği Derya Uluğ’a kilosu kadar altın vereceğini söyleyerek ünlü sanatçıya pirinç hediye etti!
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Canavar, Okyanus ve Kanunlar Gibi şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren ünlü şarkıcı Derya Uluğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bazen sosyal medya paylaşımları bazen de açıklamaları ile gündemimizde yer alan Uluğ, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden de bir tanesi!
Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın halk konseri davetini kabul ederek Edirne'de sahne aldı.
Ünlü sanatçının sahne şovundan sonra ise Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman sahneye gelerek Derya Uluğ'a kilosu kadar beyaz altın hediye edeceğini söyledi!
Kerman, daha sonra “Bu bizim beyaz altınımız.” diyerek ünlü sanatçıya kilosu kadar pirinç hediye etti!
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İşte o anlar 👇🏻
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