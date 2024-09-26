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Elçin Sangu, 13 Gündür Tutuklu Olan Jahrein'in Kendisine Dava Açtığını Duyurdu!

Elçin Sangu, 13 Gündür Tutuklu Olan Jahrein'in Kendisine Dava Açtığını Duyurdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 17:06

Jahrein ve Elçin Sangu, geçtiğimiz aylarda X platformundan atışmış ve Sangu'nun 'Gamer'ın da ç****** denk geldik' paylaşımı gündem olmuştu. Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine dava açtığını açıkladı!

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Jahrein isimli yayıncı, geçtiğimiz aylarda X platformundan Elçin Sangu'ya sataşmış ve Elçin Sangu da Jahrein'i yanıtsız bırakmamıştı hatırlarsanız.

Jahrein isimli yayıncı, geçtiğimiz aylarda X platformundan Elçin Sangu'ya sataşmış ve Elçin Sangu da Jahrein'i yanıtsız bırakmamıştı hatırlarsanız.

Daha sonra bir sosyal medya kullanıcısı "Yine zorbalayacak bir kadın bulmuş. Keşke hiç muhattap olmasaydınız @elcnsng" diyince Sangu, "Gamer'ın ç****** denk geldik" cevabıyla gündem olmuştu.

Daha sonra bir sosyal medya kullanıcısı "Yine zorbalayacak bir kadın bulmuş. Keşke hiç muhattap olmasaydınız @elcnsng" diyince Sangu, "Gamer'ın ç****** denk geldik" cevabıyla gündem olmuştu.
twitter.com

Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde X platformundan yaptığı paylaşım ile Jahrein isimli yayıncının kendisine dava açtığını duyurdu!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde X platformundan yaptığı paylaşım ile Jahrein isimli yayıncının kendisine dava açtığını duyurdu!

İşte Elçin Sangu'nun paylaşımı 👇🏻

İşte Elçin Sangu'nun paylaşımı 👇🏻
twitter.com

Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine dava açtığını duyurduktan sonra "Şimdi oyunuma dönebilirim 😎" notunu düştüğü bir paylaşım daha yaptı 👇🏻

Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine dava açtığını duyurduktan sonra "Şimdi oyunuma dönebilirim 😎" notunu düştüğü bir paylaşım daha yaptı 👇🏻
twitter.com

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