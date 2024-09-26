Elçin Sangu, 13 Gündür Tutuklu Olan Jahrein'in Kendisine Dava Açtığını Duyurdu!
Elçin Sangu, 13 Gündür Tutuklu Olan Jahrein'in Kendisine Dava Açtığını Duyurdu!
Jahrein ve Elçin Sangu, geçtiğimiz aylarda X platformundan atışmış ve Sangu'nun 'Gamer'ın da ç****** denk geldik' paylaşımı gündem olmuştu. Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine dava açtığını açıkladı!
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Jahrein isimli yayıncı, geçtiğimiz aylarda X platformundan Elçin Sangu'ya sataşmış ve Elçin Sangu da Jahrein'i yanıtsız bırakmamıştı hatırlarsanız.
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Daha sonra bir sosyal medya kullanıcısı "Yine zorbalayacak bir kadın bulmuş. Keşke hiç muhattap olmasaydınız @elcnsng" diyince Sangu, "Gamer'ın ç****** denk geldik" cevabıyla gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde X platformundan yaptığı paylaşım ile Jahrein isimli yayıncının kendisine dava açtığını duyurdu!
İşte Elçin Sangu'nun paylaşımı 👇🏻
Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine dava açtığını duyurduktan sonra "Şimdi oyunuma dönebilirim 😎" notunu düştüğü bir paylaşım daha yaptı 👇🏻
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