Bu Ne Gösteriş? Kadir Ezildi'nin Eski Türk Filmi Tadındaki İkinci Görkemli Nişan Klibi Dillere Fena Düştü!
Bu Ne Gösteriş? Kadir Ezildi'nin Eski Türk Filmi Tadındaki İkinci Görkemli Nişan Klibi Dillere Fena Düştü!
İlk nişan organizasyonu ile uzun bir zaman gündemden düşmeyen Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ikinci nişanını gerçekleştirdi. Ünlü fenomenin eski Türk filmi tadındaki nişan klibi yine dillere düşmekten kurtulamadı.
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Temizlik programları ile hayatımıza giren ve sosyal medya paylaşımları ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisi ile nişanlanmış ve ikilinin nişan organizasyonunun her bir detayı sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız!
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Hatta nişan hazırlıklarının altınından damat bohçasına kadar her bir detayını paylaşan Ezildi'nin gösterişli hazırlığı kimileri tarafından 'görgüsüzlük' olarak bile değerlendirilmişti.
Ve o büyük organizasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Tabii ki yine takılan altınlardan tutun da salonun en ufak detayına kadar organizasyonun her bir kısmı ünlü fenomenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Ünlü fenomenin eski Türk filmi tadındaki nişan klibi ise yine dillere düşmekten kurtulamadı tabii! Gelin önce nişan klibine daha sonra da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım!
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