Bitmeyen Organizasyon Yapmışlar: Bir Nişan Daha Yapmaya Hazırlanan Kadir Ezildi'nin Davetiyesi Yayınlandı!
Bitmeyen Organizasyon Yapmışlar: Bir Nişan Daha Yapmaya Hazırlanan Kadir Ezildi'nin Davetiyesi Yayınlandı!
İstanbul'da nişan yapmak için kolları sıvayan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından nişan davetiyesini hazırladı.
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Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü fenomen geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisi ile nişanlanmış ve ikilinin nişan organizasyonunun her bir detayı sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız!
Kırk gün kırk gece kutlama yapan ünlü çift, nişan hazırlıklarının her bir detayını sosyal medya hesabından paylaşmış hatta bir kesim bu kadar paylaşımın 'görgüsüzlük' olduğunu düşünmüştü.
Nişan hazırlıkları bir türlü bitmek bilmeyen ünlü çift bu kez de İstanbul'da bir nişan yapmak için kolları sıvadı. Tüm hazırlığı Kadir Ezildi'nin üstleneceği yeni nişan organizasyonunun davetiyesi ise geçtiğimiz saatlerde Ezildi'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.
İşte Kadir Ezildi'nin nişan davetiyesi 👇🏻
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Ha gayret vasıfsızlar, görgüsüzlükte Dilan'ı geçeceksiniz.
Mk başıma gelen güzel birşeyi şunun 10da 1i kadar çevremle paylaşsam başıma gelmeyen kalmaz, o iş de bozulur. Allahın adaleti bir değil işte
Bunlar nişanlanmamışıydı ne bu şimdi ?!