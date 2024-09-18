Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Birce Akalay, Şemsettin Sak'ın Cenazesinde Babasını Kaybeden Yakın Arkadaşı İrem Sak'ı Yalnız Bırakmadı

Birce Akalay, Şemsettin Sak'ın Cenazesinde Babasını Kaybeden Yakın Arkadaşı İrem Sak'ı Yalnız Bırakmadı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 15:40

Geçtiğimiz günlerde İrem Sak'ın hastaneye kaldırılan babasından acı haber gelmiş, Şemsettin Sak hayatını kaybetmişti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Sak'ın cenazesinde Birce Akalay arkadaşı İrem Sak'ı yalnız bırakmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve ünlü oyuncunun babasından acı haber gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve ünlü oyuncunun babasından acı haber gelmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Şemsettin Sak, bugün son yolculuğuna uğurlanırken Sak'ın cenazesine ünlüler de akın etti. Kuş Uçuşu'nda birlikte rol aldığı arkadaşı Birce Akalay da İrem Sak'ı yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu.

Şemsettin Sak, bugün son yolculuğuna uğurlanırken Sak'ın cenazesine ünlüler de akın etti. Kuş Uçuşu'nda birlikte rol aldığı arkadaşı Birce Akalay da İrem Sak'ı yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu.

İrem Sak'ın ayakta durmakta zorlandığı görülürken Akalay'a sarılıp gözyaşlarına boğulduğu anlar da yürek burktu.

İrem Sak'ın ayakta durmakta zorlandığı görülürken Akalay'a sarılıp gözyaşlarına boğulduğu anlar da yürek burktu.

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın