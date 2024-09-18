Birce Akalay, Şemsettin Sak'ın Cenazesinde Babasını Kaybeden Yakın Arkadaşı İrem Sak'ı Yalnız Bırakmadı
Birce Akalay, Şemsettin Sak'ın Cenazesinde Babasını Kaybeden Yakın Arkadaşı İrem Sak'ı Yalnız Bırakmadı
Geçtiğimiz günlerde İrem Sak'ın hastaneye kaldırılan babasından acı haber gelmiş, Şemsettin Sak hayatını kaybetmişti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Sak'ın cenazesinde Birce Akalay arkadaşı İrem Sak'ı yalnız bırakmadı.
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Geçtiğimiz günlerde İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve ünlü oyuncunun babasından acı haber gelmişti.
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Şemsettin Sak, bugün son yolculuğuna uğurlanırken Sak'ın cenazesine ünlüler de akın etti. Kuş Uçuşu'nda birlikte rol aldığı arkadaşı Birce Akalay da İrem Sak'ı yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu.
İrem Sak'ın ayakta durmakta zorlandığı görülürken Akalay'a sarılıp gözyaşlarına boğulduğu anlar da yürek burktu.
İşte o anlar 👇🏻
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