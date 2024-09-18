Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses'ten THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Kızı Dilan Çıtak Sorularına 'Fermuar' İşareti!

İbrahim Tatlıses'ten THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Kızı Dilan Çıtak Sorularına 'Fermuar' İşareti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 14:39

Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki tartışma görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüş, sabah saatlerinde ise polisle tartıştığı görüntüler çok konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses ise kızı hakkında sorulan sorular karşısında herkesi susturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatırlarsanız Dilan Çıtak, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hatırlarsanız Dilan Çıtak, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten Çıtak, hostesin de kendisini eliyle taciz ettiğini açıklamıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten Çıtak, hostesin de kendisini eliyle taciz ettiğini açıklamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları daha yaşanan kedi tartışmasının şokunu atlatamamışken Dilan Çıtak, bugün ise polis memurlarıyla girdiği sözlü tartışmayla bir kez daha gündemdeki yerini aldı.

Sosyal medya kullanıcıları daha yaşanan kedi tartışmasının şokunu atlatamamışken Dilan Çıtak, bugün ise polis memurlarıyla girdiği sözlü tartışmayla bir kez daha gündemdeki yerini aldı.

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Kızıyla arasının iyi olmadığı bilinen İbrahim Tatlıses'in bu yaşananlara ne tepki vereceği merakla beklenirken, ünlü şarkıcıya katıldığı bir davette Dilan Çıtak soruları yöneltildi.

Kızıyla arasının iyi olmadığı bilinen İbrahim Tatlıses'in bu yaşananlara ne tepki vereceği merakla beklenirken, ünlü şarkıcıya katıldığı bir davette Dilan Çıtak soruları yöneltildi.

İbrahim Tatlıses, kendisine yöneltilen Dilan Çıtak soruları karşısında yalnızca elini ağzına götürerek fermuar işareti yapmayı tercih etti.

İbrahim Tatlıses, kendisine yöneltilen Dilan Çıtak soruları karşısında yalnızca elini ağzına götürerek fermuar işareti yapmayı tercih etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Sus işareti' ile herkesi susturan Tatlıses, kızıyla ilgili sorulan herhangi bir soruya da cevap vermedi.

'Sus işareti' ile herkesi susturan Tatlıses, kızıyla ilgili sorulan herhangi bir soruya da cevap vermedi.

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın