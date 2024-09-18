İbrahim Tatlıses'ten THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Kızı Dilan Çıtak Sorularına 'Fermuar' İşareti!
İbrahim Tatlıses'ten THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Kızı Dilan Çıtak Sorularına 'Fermuar' İşareti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Dilan Çıtak, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten Çıtak, hostesin de kendisini eliyle taciz ettiğini açıklamıştı.
Sosyal medya kullanıcıları daha yaşanan kedi tartışmasının şokunu atlatamamışken Dilan Çıtak, bugün ise polis memurlarıyla girdiği sözlü tartışmayla bir kez daha gündemdeki yerini aldı.
Kızıyla arasının iyi olmadığı bilinen İbrahim Tatlıses'in bu yaşananlara ne tepki vereceği merakla beklenirken, ünlü şarkıcıya katıldığı bir davette Dilan Çıtak soruları yöneltildi.
İbrahim Tatlıses, kendisine yöneltilen Dilan Çıtak soruları karşısında yalnızca elini ağzına götürerek fermuar işareti yapmayı tercih etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Sus işareti' ile herkesi susturan Tatlıses, kızıyla ilgili sorulan herhangi bir soruya da cevap vermedi.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın