İbrahim Tatlıses'ten THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Kızı Dilan Çıtak Sorularına 'Fermuar' İşareti!

Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki tartışma görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüş, sabah saatlerinde ise polisle tartıştığı görüntüler çok konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses ise kızı hakkında sorulan sorular karşısında herkesi susturdu.