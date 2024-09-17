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Uçakta Kedi Kavgası Çıktı: İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak THY Hostesine Saldırdı, Karakolluk Oldu!

Uçakta Kedi Kavgası Çıktı: İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak THY Hostesine Saldırdı, Karakolluk Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.09.2024 - 17:18

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki olayla gündeme bomba gibi düştü. Kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak'ın karakolluk olduğu ortaya çıktı.

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İbrahim Tatlıses ve 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberlik sonucunda dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzunca bir süre gündemde kalmıştı.

İbrahim Tatlıses ve 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberlik sonucunda dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzunca bir süre gündemde kalmıştı.

Babasının soyadını bırakmak için kolları sıvayan Dilan Çıtak kariyerinden çok özel hayatıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Babasının soyadını bırakmak için kolları sıvayan Dilan Çıtak kariyerinden çok özel hayatıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı bu sefer de bambaşka bir olayla gündeme damga vuran Dilan Çıtak, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağına bindi.

Ünlü şarkıcı bu sefer de bambaşka bir olayla gündeme damga vuran Dilan Çıtak, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağına bindi.

Ünlü şarkıcı, uçağın İstanbul'a iniş için hazırlığa geçtiği anlarda kedilerden birinin miyavlamaya başlaması üzerine, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

Ünlü şarkıcı, uçağın İstanbul'a iniş için hazırlığa geçtiği anlarda kedilerden birinin miyavlamaya başlaması üzerine, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

Bu durumu gören kabin memuruysa Dilan Çıtak'ı kedisi pusete koyması kısmında uyardı. Bunun üzerine ikili arasında sözlü bir tartışma başladı.

Bu durumu gören kabin memuruysa Dilan Çıtak'ı kedisi pusete koyması kısmında uyardı. Bunun üzerine ikili arasında sözlü bir tartışma başladı.
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Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüşünce olaya müdahale eden pilot, uçağa polisleri çağırdı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüşünce olaya müdahale eden pilot, uçağa polisleri çağırdı.

THY kabin memurunun kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikayetçi olması üzerine kavga eden ikili polis eşliğinde karakola götürüldü.

THY kabin memurunun kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikayetçi olması üzerine kavga eden ikili polis eşliğinde karakola götürüldü.

Verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldığı belirtilen Dilan Çıtak'ın havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıktı.

Verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldığı belirtilen Dilan Çıtak'ın havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıktı.

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