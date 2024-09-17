Berna Laçin, Narin'in Amcası Kurtuluş Güran'ın Derenin Debisini Yükselttiği İddiasına Çok Öfkelendi!

Gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakılan isimlerden biri de Kurtuluş Güran olmuştu. Sosyal medyasında DSİ'de çalıştığı yazan amca Güran'ın, Narin’in bulunduğu deredeki suyun debisini yükselttiği iddiası kan dondurdu. Berna Laçin'se bu iddia karşısında öfkesini gizleyemedi.