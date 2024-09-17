Berna Laçin, Narin'in Amcası Kurtuluş Güran'ın Derenin Debisini Yükselttiği İddiasına Çok Öfkelendi!
Berna Laçin, Narin'in Amcası Kurtuluş Güran'ın Derenin Debisini Yükselttiği İddiasına Çok Öfkelendi!
Gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakılan isimlerden biri de Kurtuluş Güran olmuştu. Sosyal medyasında DSİ'de çalıştığı yazan amca Güran'ın, Narin’in bulunduğu deredeki suyun debisini yükselttiği iddiası kan dondurdu. Berna Laçin'se bu iddia karşısında öfkesini gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nden kaybolan Narin Güran'dan maalesef 19 gün sonra acı haber gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni köyün üç kilometre uzaklığındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunmuştu. Minik bedenin dereden çıkarıldığı anlarsa yüreklerimizi yakmıştı.
Korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında kan donduran detaylar ve itiraflar gelmeye devam ederken tutuklu sayısı da günden güne artıyor.
Son olarak "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım" diyerek Narin Güran'ı görmediğini öne süren yenge Hediye Güran "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.
İç yakan detayların sonuncusu da Narin'den gelen acı haber sonrası gözaltına alınıp savcılıkta yapılan sorgunun ardından serbest kalan Kurtuluş Güran'la ilgili. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan amca Güran'ın sosyal medyasında DSİ'de çalıştığı yazıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre; Kurtuluş Güran'ın Narin'in cansız bedeninin saklandığı deredeki suyun debisini yükselttiği öne sürüldü. Bu durumun da kimse tarafından fark edilmediği iddia edildi.
Söz konusu korkunç iddia karşısında kanı donan isimlerden biri de Berna Laçin oldu. Twitter (X) hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu "Bu doğru mu!" diyerek acı bir şaşkınlık yaşadı.
Laçin "Bu kadar organize kötülüğün daha filmi bile yapılmadı. Böyle bir cinayet romanı da yok. Nasıl şeytani çalışıyor bu zihinler" diyerek öfke kustu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın