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Kardeşi Bitmeden Ablası Başladı: Sıla Doğu, Dilan Polat'la Cezaevinde Nasıl Bakım Yaptıklarını Tek Tek Anlattı

Kardeşi Bitmeden Ablası Başladı: Sıla Doğu, Dilan Polat'la Cezaevinde Nasıl Bakım Yaptıklarını Tek Tek Anlattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.09.2024 - 15:20

Dilan Polat, Türkiye'nin gündemine oturan Polatgiller'in tahliyesinden 10 gün sonra Instagram'a döndü. Kardeşinin ardından sosyal medya paylaşımlarını arttıran ablası Sıla Doğu'ysa kısa sürede eski haline adapte oldu. Cezaevinde nasıl bakım yaptıklarını tek tek anlatan Doğu'nun etkileşim çabası da dikkatlerden kaçmadı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın beraberinde ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da vardı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın beraberinde ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da vardı.

Ülke gündemine oturan davadan aylar sonra gelen tahliye haberiyle beraber Sıla ve Can Doğu kardeşler serbest bırakılmıştı. Tahliye olan Sıla, içeride kalan kardeşinin adını haykırarak ağlamıştı.

Ülke gündemine oturan davadan aylar sonra gelen tahliye haberiyle beraber Sıla ve Can Doğu kardeşler serbest bırakılmıştı. Tahliye olan Sıla, içeride kalan kardeşinin adını haykırarak ağlamıştı.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra sosyal medyada ilk paylaşımını sadece Dilan için yapan Sıla'nın son haliyse gündem olmuştu.

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra sosyal medyada ilk paylaşımını sadece Dilan için yapan Sıla'nın son haliyse gündem olmuştu.

Aynı koğuşta kaldığı ve hasretle yolunu beklediği kız kardeşine 19 Ağustos'ta kavuşan Sıla Doğu o günden sonra sosyal medya kullanımı daha da arttırmıştı.

Aynı koğuşta kaldığı ve hasretle yolunu beklediği kız kardeşine 19 Ağustos'ta kavuşan Sıla Doğu o günden sonra sosyal medya kullanımı daha da arttırmıştı.

Kocası Engin Polat'ın tahliyesi ardından resmen Instagram'a dönüş yapan Dilan Polat kısa sürede gündeme damga vurdu:

Kardeşinden geri kalmayan Sıla Doğu da aynı hızla Instagram paylaşımlarına ve takipçileriyle iletişim kurmaya başladı.

Kardeşinden geri kalmayan Sıla Doğu da aynı hızla Instagram paylaşımlarına ve takipçileriyle iletişim kurmaya başladı.
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Bugün de aylarca kaldığı cezaevinde nasıl çıkmayan kaşlarının çıktığını anlatan Doğu'nun etkileşim çabası gözden kaçmadı.

Kaç çıkartma formülünü sırmış gibi saklayan Doğu, kendisine gelen tahminlerden birkaçını da bu şekilde paylaştı.

Kaç çıkartma formülünü sırmış gibi saklayan Doğu, kendisine gelen tahminlerden birkaçını da bu şekilde paylaştı.

Dilan'la birlikte cezaevinde nasıl bakım yaptıklarını tek tek anlatırken "Cezaevinin suları uzatır saçları" ifadelerini kullandı.

Kuaföre iki ay boyunca hiç gitmediğini belirten Doğu "Hep Dilan'ı bekledim. 'Dilan geldikten sonra boyatacağım' dedim" açıklaması yaptı.

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