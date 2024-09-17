Kardeşi Bitmeden Ablası Başladı: Sıla Doğu, Dilan Polat'la Cezaevinde Nasıl Bakım Yaptıklarını Tek Tek Anlattı

Dilan Polat, Türkiye'nin gündemine oturan Polatgiller'in tahliyesinden 10 gün sonra Instagram'a döndü. Kardeşinin ardından sosyal medya paylaşımlarını arttıran ablası Sıla Doğu'ysa kısa sürede eski haline adapte oldu. Cezaevinde nasıl bakım yaptıklarını tek tek anlatan Doğu'nun etkileşim çabası da dikkatlerden kaçmadı.