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Yattaki Zarif Kutlama Ön Gösterimmiş: Nazlı ve Arzu Sabancı'dan 1 Yaşına Giren Alara İçin Şatafatlı Parti!

Yattaki Zarif Kutlama Ön Gösterimmiş: Nazlı ve Arzu Sabancı'dan 1 Yaşına Giren Alara İçin Şatafatlı Parti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.09.2024 - 16:41

Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde yatta kızları Arzu Alara'nın birinci yaşını oldukça sade şekilde organize etmişti. Nazlı gelin mütevazılık konusunda hayran bırakırken olanlar oldu. Kaynanası Arzu Sabancı'yla birlikte minik Alara'nın doğum gününü bir kez daha kutlayan Nazlı Sabancı'nın düzenlediği partideki detaylar görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Dört yıllık birlikteliklerini 2021 yılının Ekim ayında epey görkemli bir düğünle nikah masasına taşıyan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı cemiyet dünyasının olduğu kadar magazinin de gözde çiftleri arasına girdi.

Dört yıllık birlikteliklerini 2021 yılının Ekim ayında epey görkemli bir düğünle nikah masasına taşıyan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı cemiyet dünyasının olduğu kadar magazinin de gözde çiftleri arasına girdi.

Popüler ikili geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta da anne ve baba olma duygusunu tatmıştı. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya jest yapan Nazlı gelin kızına Arzu Alara adını vermişti.

Popüler ikili geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta da anne ve baba olma duygusunu tatmıştı. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya jest yapan Nazlı gelin kızına Arzu Alara adını vermişti.

Sade aile pozlarıyla büyük beğeni toplayan sosyetik güzelin kızının yüzünü kocaman emojilerle saklaması da gündemden düşmüyor tabii:

Yaz mevsiminin büyük bir bölümü bodrum'da yatta geçiren Nazlı ve Hacı Sabancı ikilisi minik kızlarının ilk yaş gününü kutlamak için yatta minik bir parti vermişti.

Yaz mevsiminin büyük bir bölümü bodrum'da yatta geçiren Nazlı ve Hacı Sabancı ikilisi minik kızlarının ilk yaş gününü kutlamak için yatta minik bir parti vermişti.

Sade ve gösterişten uzak olan doğum partisinin pek çok ünlüye örnek olması gerektiği dahi savunulmuştu.

Sade ve gösterişten uzak olan doğum partisinin pek çok ünlüye örnek olması gerektiği dahi savunulmuştu.

Derken olanlar oldu! Tatili bitirip İstanbul'a dönüş yapan Nazlı Sabancı kızına güzel ve eşsiz bir parti vermek için kolları sıvadı.

Derken olanlar oldu! Tatili bitirip İstanbul'a dönüş yapan Nazlı Sabancı kızına güzel ve eşsiz bir parti vermek için kolları sıvadı.
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Deniz kenarı bir yerde, pembenin her tonunu içinde barındıran gösterişli bir ilk yaş doğum günü düzenlendi.

Deniz kenarı bir yerde, pembenin her tonunu içinde barındıran gösterişli bir ilk yaş doğum günü düzenlendi.

Torununun doğum gününde kendisinin babaanne oluşunun ilk yılını kutlayan Arzu Sabancı ve biricik gelini Nazlı Sabancı kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

Torununun doğum gününde kendisinin babaanne oluşunun ilk yılını kutlayan Arzu Sabancı ve biricik gelini Nazlı Sabancı kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

Sosyete dünyasından pek çok ismin de katıldığı parti pek çok yetişkini gıpta ettirecek cinstendi...

Sosyete dünyasından pek çok ismin de katıldığı parti pek çok yetişkini gıpta ettirecek cinstendi...

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