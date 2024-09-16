Yattaki Zarif Kutlama Ön Gösterimmiş: Nazlı ve Arzu Sabancı'dan 1 Yaşına Giren Alara İçin Şatafatlı Parti!

Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde yatta kızları Arzu Alara'nın birinci yaşını oldukça sade şekilde organize etmişti. Nazlı gelin mütevazılık konusunda hayran bırakırken olanlar oldu. Kaynanası Arzu Sabancı'yla birlikte minik Alara'nın doğum gününü bir kez daha kutlayan Nazlı Sabancı'nın düzenlediği partideki detaylar görenlerin ağzını açık bıraktı.