Açılın Doktor Geliyor: Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Atandığı Şehir Belli Oldu!

'Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. '