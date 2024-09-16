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Açılın Doktor Geliyor: Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Atandığı Şehir Belli Oldu!

Açılın Doktor Geliyor: Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Atandığı Şehir Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.09.2024 - 09:48

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olup 'Türkiye'nin en güzel kadını' seçilen İdil Bilgen hayatına doktor olarak devam etmek istediğini belirtmişti. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan tescilli güzelin Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında atandığı yer belli oldu.

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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği yarışma Miss Turkey 2024 bu sene de gündeme damgasını vurdu. Bu sene jüri koltuğunda eski güzellerden Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk oturdu.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği yarışma Miss Turkey 2024 bu sene de gündeme damgasını vurdu. Bu sene jüri koltuğunda eski güzellerden Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk oturdu.

Gecenin sonunda yüzlerce güzelin arasından tacı takarak Türkiye'nin en güzel kızı seçilen aday da 2 numara İdil Bilgen olmuştu.

Gecenin sonunda yüzlerce güzelin arasından tacı takarak Türkiye'nin en güzel kızı seçilen aday da 2 numara İdil Bilgen olmuştu.

Kendisi hakkındaki her detay da çok konuşuldu:

Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan tacını devralan Bilgen kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği masaya yatırılıp bir kesim tarafından ağır eleştiri alırken bir kesimden de destek topladı.

Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan tacını devralan Bilgen kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği masaya yatırılıp bir kesim tarafından ağır eleştiri alırken bir kesimden de destek topladı.

Kendisine gelen yanıtlara cevap vermekten de geri durmayan tescilli güzel, "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek devam etti:

Kendisine gelen yanıtlara cevap vermekten de geri durmayan tescilli güzel, "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek devam etti:

'Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. '

Belki bilmeyenleriniz vardır; İdil Bilgen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Taç giyen genç doktor "Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum" deyip, şu sözlerle de takdir toplamıştı.

Belki bilmeyenleriniz vardır; İdil Bilgen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Taç giyen genç doktor "Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum" deyip, şu sözlerle de takdir toplamıştı.

'Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunu gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün.'

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Verdiği röportajlarında hayatına doktor olarak devam etmek istediğini her daim belirten ve onkoloji konusunda uzmanlık yapacağını söyleyen genç güzelin ataması da gerçekleşti.

Verdiği röportajlarında hayatına doktor olarak devam etmek istediğini her daim belirten ve onkoloji konusunda uzmanlık yapacağını söyleyen genç güzelin ataması da gerçekleşti.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz...

Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz...

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