Ayaklarını Öptü: Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Konuk Ettikleri Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçti!

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A Podcast serisinin 21. bölümünde Didem Soydan'ı konuk ettiler. İki fenomenin Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmesi ağızları açık bıraktı. Bununla da yetinmeyen Mesut Can bir de Soydan'ın ayağını öpüp alnına koydu.