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Ayaklarını Öptü: Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Konuk Ettikleri Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçti!

Ayaklarını Öptü: Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Konuk Ettikleri Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.09.2024 - 16:03 Son Güncelleme: 15.09.2024 - 16:10

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A Podcast serisinin 21. bölümünde Didem Soydan'ı konuk ettiler. İki fenomenin Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmesi ağızları açık bıraktı. Bununla da yetinmeyen Mesut Can bir de Soydan'ın ayağını öpüp alnına koydu.

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Son dönemlerin en popüler YouTuber'larından Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın sunduğu S.O.B.A Podcast programınının son konuğu Didem Soydan oldu.

Son dönemlerin en popüler YouTuber'larından Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın sunduğu S.O.B.A Podcast programınının son konuğu Didem Soydan oldu.

Programda çok enteresan anlar yaşandı! Programın sunucularından Ali Biçim, ünlü mankenin ayakkabısını çıkarıp masaya koydu, ardından da içine viski doldurdu.

Programda çok enteresan anlar yaşandı! Programın sunucularından Ali Biçim, ünlü mankenin ayakkabısını çıkarıp masaya koydu, ardından da içine viski doldurdu.

Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi." dedi.

Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi." dedi.

Mesut Can Tomay'sa bunun üzerine "Enayilerle bir araya gelmişsin." deyince Soydan'dan "Evet!" cevabı gecikmedi.

Mesut Can Tomay'sa bunun üzerine "Enayilerle bir araya gelmişsin." deyince Soydan'dan "Evet!" cevabı gecikmedi.

Topluklu ayakkabıdan viski içmekle de yetinmeyen Mesut Can Tomay "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur." diyerek Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu!

Topluklu ayakkabıdan viski içmekle de yetinmeyen Mesut Can Tomay "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur." diyerek Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu!
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İşte kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o anlar...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da birlikte görelim:

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da birlikte görelim:
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