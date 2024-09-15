Nişanlısı Gamze'den Gelen Şatafatlı Damat Bohçasını Paylaşan Kadir Ezildi "Gösteriş" Yorumunu Es Geçemedi!

En Hamarat Benim yarışmasının sempatik sunucusu fenomen Kadir Ezildi evlilik yolunda büyük bir adım atmıştı. Temizlik prensi geçtiğimiz gün nişanlısı Gamze Türkmen ve ailesinin getirdiği göz kamaştıran damat bohçasını paylaştı. 'Gelenek görenek' notu yüzünden eleştirilen Kadir Ezildi bir takipçisinin 'gösteriş' yorumuna da kayıtsız kalamadı.