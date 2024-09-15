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Nişanlısı Gamze'den Gelen Şatafatlı Damat Bohçasını Paylaşan Kadir Ezildi "Gösteriş" Yorumunu Es Geçemedi!

Nişanlısı Gamze'den Gelen Şatafatlı Damat Bohçasını Paylaşan Kadir Ezildi "Gösteriş" Yorumunu Es Geçemedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.09.2024 - 15:09

En Hamarat Benim yarışmasının sempatik sunucusu fenomen Kadir Ezildi evlilik yolunda büyük bir adım atmıştı. Temizlik prensi geçtiğimiz gün nişanlısı Gamze Türkmen ve ailesinin getirdiği göz kamaştıran damat bohçasını paylaştı. 'Gelenek görenek' notu yüzünden eleştirilen Kadir Ezildi bir takipçisinin 'gösteriş' yorumuna da kayıtsız kalamadı.

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TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile tanıdığımız Kadir Ezildi, son programı En Hamarat Benim ile geniş bir hayran kitlesi elde etti.

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile tanıdığımız Kadir Ezildi, son programı En Hamarat Benim ile geniş bir hayran kitlesi elde etti.

Komik paylaşımları ve temizlik üzerine verdiği tüyolarla fenomen haline gelen Ezildi son dönemlerde özel hayatıyla gündemde biliyorsunuz.

Komik paylaşımları ve temizlik üzerine verdiği tüyolarla fenomen haline gelen Ezildi son dönemlerde özel hayatıyla gündemde biliyorsunuz.

Birden ortaya çıkan evlilik haberlerinden sonra tüm takipçilerinin dikkatini üzerine çeken Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini de evlilik teklifi videosuyla açıkça göstermişti.

Birden ortaya çıkan evlilik haberlerinden sonra tüm takipçilerinin dikkatini üzerine çeken Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini de evlilik teklifi videosuyla açıkça göstermişti.

İkilinin evlilik teklifiyse pek çok kişi tarafından samimi bulunmadığı için eleştirilmişti:

Erzurum'daki evlilik teklifinin hemen arkasından sözlenmeleri de gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız...

Erzurum'daki evlilik teklifinin hemen arkasından sözlenmeleri de gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız...

Söz ve nişanın ardından sergilenen milyonluk çeyiz de görenlere küçük dillerini yutturacak cinstendi.

Söz ve nişanın ardından sergilenen milyonluk çeyiz de görenlere küçük dillerini yutturacak cinstendi.

Detaylar:

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Gamze Türkmen ile evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Kadir Ezildi önceki gün nişanlısı ve ailesinin getirdiği damat bohçasını paylaştı.

Gamze Türkmen ile evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Kadir Ezildi önceki gün nişanlısı ve ailesinin getirdiği damat bohçasını paylaştı.

Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bohça gününde yöresel tatlar yendi, darbuka çalındı, halaylar çekildi.

Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bohça gününde yöresel tatlar yendi, darbuka çalındı, halaylar çekildi.

En az gelin hanımki kadar gösterişli olan damat bohçasını da "Gelenek Görenek Deyince de Biz ♥️🫶🏼 Damat Bohçamız da Geldi 🦋" notuyla paylaşan Ezildi'nin gönderisi kimileri tarafından epey eleştiri aldı.

En az gelin hanımki kadar gösterişli olan damat bohçasını da "Gelenek Görenek Deyince de Biz ♥️🫶🏼 Damat Bohçamız da Geldi 🦋" notuyla paylaşan Ezildi'nin gönderisi kimileri tarafından epey eleştiri aldı.

Gelin önce o anları bir beraber izleyelim:

Ünlü fenomen içlerinden bir kullanıcının "Gelenek görenek mi? Gösteriş desek daha doğru olur" yorumuna da kayıtsız kalamadı.

Ünlü fenomen içlerinden bir kullanıcının "Gelenek görenek mi? Gösteriş desek daha doğru olur" yorumuna da kayıtsız kalamadı.
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Ezildi, aldığı eleştiri karşısında verdiği "Nasıl daha çok çatlıyacaksan söyle 😂😂" cevabıyla dikkat çekti.

Ezildi, aldığı eleştiri karşısında verdiği "Nasıl daha çok çatlıyacaksan söyle 😂😂" cevabıyla dikkat çekti.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince paylaşımına bir de açıklama ekleyen Kadir Ezildi "Sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar deger görmemişsindir, bu da beni ilgilendirmez" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince paylaşımına bir de açıklama ekleyen Kadir Ezildi "Sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar deger görmemişsindir, bu da beni ilgilendirmez" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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