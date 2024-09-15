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Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Ünlülerle Selfie Derdine Düşen Turhan Öge'ye "Densizce" Diyerek Çıkıştı!

Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Ünlülerle Selfie Derdine Düşen Turhan Öge'ye "Densizce" Diyerek Çıkıştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.09.2024 - 10:50

Cihat Tamer, geçtiğimiz haftalarda bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'i kaybetmişti. Evlat acısı yaşayan Tamer, oğlunun cenazesinde Zihni Göktay'la selfie derdine düşen Turhan Öge skandalı hakkında ilk kez konuştu. Posta'nın haberine göre; Tamer, ünlü müzisyenin hareketine 'densizce' diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/cihat...
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Son olarak Aşk Mantık İntikam, Hamlet, İyilik, Vermem Seni Ellere gibi yapımlarla kamera karşısına geçen Cihat Tamer geçtiğimiz haftalarda çok acı bir haberle gündeme oturmuştu.

Son olarak Aşk Mantık İntikam, Hamlet, İyilik, Vermem Seni Ellere gibi yapımlarla kamera karşısına geçen Cihat Tamer geçtiğimiz haftalarda çok acı bir haberle gündeme oturmuştu.

Usta oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'in durumu ağırlaştıktan sonra hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Usta oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'in durumu ağırlaştıktan sonra hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

57 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Tamer, kaybettiği evladının Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedileceğini söylemişti.

57 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Tamer, kaybettiği evladının Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedileceğini söylemişti.

27 Ağustos'ta Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Atilla Tamer'in cenazesinde şoke eden bir olay yaşanmıştı.

27 Ağustos'ta Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Atilla Tamer'in cenazesinde şoke eden bir olay yaşanmıştı.

Cihat Taner'in bu acılı gününde yalnız bırakmayan Zihni Göktay'la selfie derdine düşen TRT sanatçısı Turhan Öge'nin hareketi büyük tepki topladı.

Cihat Taner'in bu acılı gününde yalnız bırakmayan Zihni Göktay'la selfie derdine düşen TRT sanatçısı Turhan Öge'nin hareketi büyük tepki topladı.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

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Bir anne ve babanın en büyük acısı olan evlat acısını yaşayan Cihat Taner bu olayın ardından ilk kez Posta'ya verdiği röportajda konuştu.

Bir anne ve babanın en büyük acısı olan evlat acısını yaşayan Cihat Taner bu olayın ardından ilk kez Posta'ya verdiği röportajda konuştu.

"İnsanlar çok tuhaf. Ne demişler, acı duyuyorsan canlısın, başkasının acısını da duyuyorsan insansın. Yaşamadan bilemezsin benim yaşadığım o acıyı. Ben o an onun ne yaptığının bile farkında değilim ki, benim dünyam kararmış, nereden bileyim ne çekiyor." diyerek söze giren Taner şöyle devam etti:

"İnsanlar çok tuhaf. Ne demişler, acı duyuyorsan canlısın, başkasının acısını da duyuyorsan insansın. Yaşamadan bilemezsin benim yaşadığım o acıyı. Ben o an onun ne yaptığının bile farkında değilim ki, benim dünyam kararmış, nereden bileyim ne çekiyor." diyerek söze giren Taner şöyle devam etti:

"Bizim Zihni ile çekilmiş ama onun da rızası yok; yani o da aslında çok rahatsız olmuş. Eğer ben o an fark etseydim onu oradan kovardım. Bu çok densizce bir hareket."

"Bizim Zihni ile çekilmiş ama onun da rızası yok; yani o da aslında çok rahatsız olmuş. Eğer ben o an fark etseydim onu oradan kovardım. Bu çok densizce bir hareket."

'Mesela Halit’in cenaze töreninde de bankta oturuyorduk birkaç ünlü arkadaşımızla. Biri geldi arkamıza geçti fotoğraf için, kovduk yani. Şener Şen çok iyi yapmıştı o tepkisiyle.'

Kendisine gelen "Ünlü olmanın bedellerinden bu da sanırım. Hayranlar cenazede bile bunu talep edebiliyor demek?" sorusuna da çok net bir dille yanıt verdi:

Kendisine gelen "Ünlü olmanın bedellerinden bu da sanırım. Hayranlar cenazede bile bunu talep edebiliyor demek?" sorusuna da çok net bir dille yanıt verdi:

'Yok yahu, bu hayranlıkla açıklanamaz. Bu densizlik ve saygısızlık. Ölüye de diriye de saygı yok. Ayrıca biz artık ünlü falan değiliz. Yaşımız başımızı aldık. Gençlere verdik sırayı. Fakat en güzeli ne biliyor musun? Halen bizi unutmuyorlar. Çok güzel iz bırakmışız. Sayıca da çok az kaldık. Bir Kemal Sunal’ın yerini bugün hangi genç isim alabilir?'

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