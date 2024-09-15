Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Ünlülerle Selfie Derdine Düşen Turhan Öge'ye "Densizce" Diyerek Çıkıştı!

'Yok yahu, bu hayranlıkla açıklanamaz. Bu densizlik ve saygısızlık. Ölüye de diriye de saygı yok. Ayrıca biz artık ünlü falan değiliz. Yaşımız başımızı aldık. Gençlere verdik sırayı. Fakat en güzeli ne biliyor musun? Halen bizi unutmuyorlar. Çok güzel iz bırakmışız. Sayıca da çok az kaldık. Bir Kemal Sunal’ın yerini bugün hangi genç isim alabilir?'