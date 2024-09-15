Hintli Milyarder Sevgilisi Shirish Saraf ile Ayrılan Tuba Ünsal'ın Transparan Kombini Dikkatlerden Kaçamadı!
Hintli Milyarder Sevgilisi Shirish Saraf ile Ayrılan Tuba Ünsal'ın Transparan Kombini Dikkatlerden Kaçamadı!
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Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal magazin dünyasının en popüler isimlerinden bir tanesi. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Ünsal kariyeri kadar özel hayatıyla da öne plan olan ünlülerimizden.
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İlk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapan ünlü oyuncunun 2006'da boşandığını öğrenmiştik. İkinci kez nikah masasına oturan Ünsal'ın Murat Pilevneli ile 2012'de başlayan evliliği 2018 yılında sona ermişti.
Tuba Ünsal bu boşanmasının üzerinden geçen birkaç yılın ardından 2013 yılının Mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile dünyaevine girmişti. O dönem aşklarıyla göz kamaştıran çiftin evliliğiyse 2018'de boşanmayla sonuçlanmıştı.
Üç kez boşanma atlatan Tuba Ünsal'ın aşka kapılarını kapatmadığını geçtiğimiz temmuz ayında bir kez daha görmüştük.
Kendisinin Hindistan’ın en zengin adamlarından biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çiçeği burnunda çiftin milyarder Saraf’ın lüks yatı Kalizma’da tatil yaptığı da öğrenilmişti.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaz ayına damgasını vuran bu sürpriz ilişki sona erdi. Ünlü oyuncunun işlerine yoğunluk vereceği belirtildi.
Tatil için gittiği Bodrum'da yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştığı Hintli milyarder Shirish Saraf ile yollarını ayıran Tuba Ünsal, ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi.
İstanbul'a dönüş yaptıktan sonra önceki akşam Bebek’te görüntülenen Ünsal'ın uzun örgü ve transparan elbisesi dikkatlerden kaçacak gibi değildi.
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