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"Kaynağıma Göre" Krizi Büyüyor: Gülben Ergen'den Canlı Yayında Öfkelenen Didem Arslan'a 'Müge Anlı' Göndermesi

"Kaynağıma Göre" Krizi Büyüyor: Gülben Ergen'den Canlı Yayında Öfkelenen Didem Arslan'a 'Müge Anlı' Göndermesi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.09.2024 - 16:38

Gülben Ergen, 'Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış' diyen Didem Arslan'a sert çıkmıştı. Arslan'ın da canlı yayında “Becerebiliyorsan şarkı söyle, habercilerin işine karışma” sözleri ayrı olay oldu. Tartışma yaşadığı gazetecinin üslubuna dikkat çeken Ergen'se Müge Anlı'yı örnek gösterdi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'ın 19. gününde dere yatağında çuval içinde ölü bulunmasının ardından birçok iddia gündem oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'ın 19. gününde dere yatağında çuval içinde ölü bulunmasının ardından birçok iddia gündem oldu.

Sunuculuğunu yaptığı Vazgeçme programında "Kaynağıma göre Narin, amca ve annesini uygunsuz şekilde görmüş" diyen Didem Arslan Yılmaz'ın sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

Sunuculuğunu yaptığı Vazgeçme programında "Kaynağıma göre Narin, amca ve annesini uygunsuz şekilde görmüş" diyen Didem Arslan Yılmaz'ın sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

Detayları da içeriğimize eklemiştik:

Arslan'ın kan donduran iddiası sonrası olayı ilk gününden beri takip eden Gülben Ergen'den "Kaynağıma göre ne demek yaaa?" çıkışı gelmişti.

Arslan'ın kan donduran iddiası sonrası olayı ilk gününden beri takip eden Gülben Ergen'den "Kaynağıma göre ne demek yaaa?" çıkışı gelmişti.
twitter.com

Ergen'in sözleri sonrası canlı yayında çok sert çıkan Didem Arslan Yılmaz'dan Didem Arslan ise "Bir gazetecinin kaynağını sorgulamak nedir? Sen ne biçim insansın, bu ne terbiyesizlik?" tepkisi gelmişti.

Ergen'in sözleri sonrası canlı yayında çok sert çıkan Didem Arslan Yılmaz'dan Didem Arslan ise "Bir gazetecinin kaynağını sorgulamak nedir? Sen ne biçim insansın, bu ne terbiyesizlik?" tepkisi gelmişti.

Ergen, yaşananlardan sonra Arslan'a kaynağını sorduğu için tepki gösteren bir kullanıcıya da dikkat çeken bir cevap vermişti:

Gülben Ergen'in X hesabından yaptığı paylaşımda "Kaynağıma göre ne demek yaaa?" demesini sindiremeyen Arslan bugünkü canlı yayınında bir kez daha öfke kustu.

Gülben Ergen'in X hesabından yaptığı paylaşımda "Kaynağıma göre ne demek yaaa?" demesini sindiremeyen Arslan bugünkü canlı yayınında bir kez daha öfke kustu.
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"Haber kaynağı ne?' diye soranlar, bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne diyeyim ya... Onlar söyleyebiliyorsa, becerebiliyorsa şarkı söylemeye çalışsın. Tamam mı kardeşim? Sen önce bir şarkı söylemeye çalış" diyen Didem Arslan Yılmaz'ın tavrı dikkatlerden kaçacak gibi değildi.

"Haber kaynağı ne?' diye soranlar, bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne diyeyim ya... Onlar söyleyebiliyorsa, becerebiliyorsa şarkı söylemeye çalışsın. Tamam mı kardeşim? Sen önce bir şarkı söylemeye çalış" diyen Didem Arslan Yılmaz'ın tavrı dikkatlerden kaçacak gibi değildi.

"'Haber kaynağı ne?' diye bir gazeteciye soru sorma hadsizliğinde asla bulunamazsın. Kimsin sen ya? Günlerdir tweet atıp bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. İnsanların işini yapmasını engel oluyorsun."

"'Haber kaynağı ne?' diye bir gazeteciye soru sorma hadsizliğinde asla bulunamazsın. Kimsin sen ya? Günlerdir tweet atıp bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. İnsanların işini yapmasını engel oluyorsun."

Gülben Ergen ise pek çok kişinin çok ters bir üslup kullandığı konusunda ortak fikre vardığı Arslan'ın "Sana oturup öğretecek kadar değmezsin sen. Değmezsin" sözlerine karşılıksız kalmadı.

Gülben Ergen ise pek çok kişinin çok ters bir üslup kullandığı konusunda ortak fikre vardığı Arslan'ın "Sana oturup öğretecek kadar değmezsin sen. Değmezsin" sözlerine karşılıksız kalmadı.

Didem Arslan Yılmaz'ın bu tavrı karşısında Müge Anlı'yı örnek gösteren Ergen'den "Müge Anlı ağırlığı ve gücünde bunu göremezsiniz✌🏼" yanıtı geldi.

Didem Arslan Yılmaz'ın bu tavrı karşısında Müge Anlı'yı örnek gösteren Ergen'den "Müge Anlı ağırlığı ve gücünde bunu göremezsiniz✌🏼" yanıtı geldi.

Didem Arslan, canlı yayında Gülben Ergen’e büyük atar yaptığı o anlar...

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