"Kaynağıma Göre" Krizi Büyüyor: Gülben Ergen'den Canlı Yayında Öfkelenen Didem Arslan'a 'Müge Anlı' Göndermesi

Gülben Ergen, 'Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış' diyen Didem Arslan'a sert çıkmıştı. Arslan'ın da canlı yayında “Becerebiliyorsan şarkı söyle, habercilerin işine karışma” sözleri ayrı olay oldu. Tartışma yaşadığı gazetecinin üslubuna dikkat çeken Ergen'se Müge Anlı'yı örnek gösterdi.