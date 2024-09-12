Selena Dizisinin Selin'iydi: Bir Dönem Kayıp Olan Cansu Demirci'nin Rüya Düğününden Detaylar Geldi
Selena Dizisinin Selin'iydi: Bir Dönem Kayıp Olan Cansu Demirci'nin Rüya Düğününden Detaylar Geldi
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2006 yılında ekranlarda yayınlanan ve dönemin en sevilen fantastik dizilerinden biri olan Selena'da Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi isimlerin performansı unutulmaz olmuştu.
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İki kız kardeşi 'Leyla' ve 'Nazlı' ile birlikte amcası ve üvey yengesinin evinde yaşamak zorunda kalan 'Selin' karakterine de Cansu Demirci hayat vermişti.
Fantastik dizi final yaptıktan sonra Adanalı ve Gurbette Aşk gibi yapımlarla da bir süre ekranlarda gördüğümüz Demirci daha sonra oyunculuğu bırakıp ülkeden ayrılmıştı.
Uzun yıllar kendisinden hiçbir haber alamadığımız Cansu Demirci'nin bir dönem hayatı kaybettiği dahi öne sürülmüştü. Ünlü oyuncunun dönüşü bomba gibi oldu!
Kendisini bir anda boğaza karşı bir mekanda nikah masasına oturmuş halde görünce hepimiz şoke olduk.
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Bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" diyen Selin Demirci'nin düğününden yeni görüntüler de makyözünün paylaşımıyla ortaya çıktı.
İşte o anlar...
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köprüye çıkan ozan'ı ikna çabaları sürüyor. o esnada ütopya'da da hades burnundan soluyor pis iyiler çoğalacak diye.
Köprüye çıkan kişi bon jovi ye its my life dememiş mi 🤣🤣🤣
oha deminki mesajdan 4 dakika sonra bon jovi'nin köprüye çıkmış bir kadını ikna ederek kurtarması haberinin yayınlanması..