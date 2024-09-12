Selena Dizisinin Selin'iydi: Bir Dönem Kayıp Olan Cansu Demirci'nin Rüya Düğününden Detaylar Geldi

Pek çoğumuzun çocukluluğunun dizisi olan Selena'da 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Sürpriz düğünüyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncunun yeni düğün vlog'u geldi!