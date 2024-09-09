Ne Kadar Çabuk Büyüdüler: Selena Dizisinin Selin'i Cansu Demirci Evlendi!
Ne Kadar Çabuk Büyüdüler: Selena Dizisinin Selin'i Cansu Demirci Evlendi!
2000'li yılların ortasına damgasını vuran televizyon dizisi Selena'da Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci'den uzun bir süredir haber alamıyorduk. Güzel oyuncudan mutlu eden bir haber bugün geldi. Güzel oyuncu telli duvaklı gelin oldu.
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Başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizi Selena'yı 2006 yılında televizyon ekranlarında izlemiştik.
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Selena, yayınlandığı dönemde oldukça beğenilmişti. Sizler de mutlaka bu ikonik dizinin en az bir bölümünü izlemiş veya bir sahnesine denk gelmişsinizdir.
Dizide Cansu Demirci, anne ve babası vefat etmiş üç kız kardeşin en büyüğü olan Selin karakterine hayat vermişti hatırlarsanız.
O zamanlar oldukça genç olan oyuncu, daha sonralarda birkaç yapımda rol alsa da oyunculuğu bırakıp Türkiye'den gitmeyi tercih etti.
Bir anda ortalıktan kaybolan Demirci, gözlerden uzak olduğu yıllarda Almanya'da lisansüstü eğitimini tamamlamış ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye devam etmişti. Kendisi geçtiğimiz yıl uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye gelmiş ve böyle görüntülenmişti👇
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Türkiye'de verdiği görüntülerin ardından yeniden sessizliğe bürünen Cansu Demirci, dünyaevine girdi. Düğünden fotoğraflar ise bu şekildeydi 👇
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