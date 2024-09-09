Dünyaca Ünlü İsimden Üzen Haber: Selena Gomez Çocuk Sahibi Olamayacağını Açıkladı!
Dünyaca Ünlü İsimden Üzen Haber: Selena Gomez Çocuk Sahibi Olamayacağını Açıkladı!
Dünyaca ünlü isim Selena Gomez, uzun yıllardır lupus hastalığı ile mücadele ediyordu. Gomez, tıbbı rahatsızlıklarından dolayı anne olamayacağını açıkladı.
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Küçüklüğünde yer aldığı Disney yapımlarımdan tanıdığımız Selena Gomez, hem şarkıcılığıyla hem de oyunculuğuyla dünya çapında bir üne oldukça küçük yaştayken kavuşmayı başarmıştı.
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Kendisinin dünya genelinde tanınır bir isim olmasının diğer nedeni ise 2020 yılında kurduğu 'Rare Beauty' ismindeki kendine ait kozmetik markası. Gomez, bu marka sayesinde adını 'en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar' listesine altın harflerle de yazdırmayı başardı.
Selena Gomez, başarılarla dolu geçirdiği bu yıllarda birçok sorunla da uğraştı. Ne yazık ki, kendisi yıllardır lupus hastalığıyla mücadele ediyor.
Bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bu hastalıkla mücadele eden Gomez'in hastalığı sebebiyle ağır ilaçlar kullandığı biliniyordu.
Dünyaca ünlü isim, geçtiğimiz aralık ayından beri müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte belki biliyorsunuzdur. Blanco, mayıs ayında baba olmak istediğini açıklamış ve bu düşüncesini Gomez ile de paylaştığını belirtmişti.
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Selena Gomez, Benny Blanco ile birlikte verdiği bir röportajda ''Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşıyamayacağım. Kendi hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bu bir süre yas tutmam gereken bir şeydi.'' diyerek anne olamayacağını açıkladı.
Ünlü isim aynı röportajda, belki ilerleyen dönemlerde evlat edinmeyi düşünebileceğini de söyledi.
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