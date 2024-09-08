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''Ex Aşkım Bana Neler Ettin?'' Demeden Eski Sevgilisiyle Dost Kalan Ünlüleri İnceliyoruz!

''Ex Aşkım Bana Neler Ettin?'' Demeden Eski Sevgilisiyle Dost Kalan Ünlüleri İnceliyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 20:51

Sizlerin de bildiği üzere; kim, kiminle ve neredeymiş magazin dünyasında bizlerin sormaktan en keyif aldığımız sorular. Fakat bu sorular ve cevaplarından daha da çok sevdiğimiz şey ise 'unutulmuş tozlu raflar ve içerisindeki ex aşklar'. 

Yeterince heyecanlandıysanız, haydi gelin bakalım kim kimmiş, kimin kiminle 'eski bir tanıdık'lığı varmış da şimdi sadece arkadaşlarmış👇

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1. Brad Pitt - Mike Tyson

1. Brad Pitt - Mike Tyson

İkonik bir isim olan Mike Tyson, otobiyografisinde ilk eşi Robin Givens'ın kendisini Brad Pitt ile aldattığını açıklayarak bizleri dumura uğratacak bir itirafa imza atmıştı.

Mike Tyson, yıllar sonra eşini yatakta yakaladığı Brad Pitt hakkında 'O aslında iyi biri' açıklamasını yaparak, modern ünlüler listemizde yer almaya hak kazandı...

2. Seda Sayan - Ayşe Engin

2. Seda Sayan - Ayşe Engin

Seda Sayan, 90'lı yılların başında Sinan Engin ile evlenmiş ve beş yılın ardından ikili boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Oğulcan adında bir oğulları da dünyaya gelmişti. Bu boşanmanın ardından Sinan Engin, Ayşe Engin ile hayatını birleştirdi; ikilinin Elif adında da bir kızları oldu.

Seda Sayan aşkı Çağlar Ökten'de bulurken, Ayşe ve Sinan Engin çiftinin evliliği ise mutlu mesut devam ediyor. İki taraf da yıllar boyunca birbirlerine olan saygılarını bozmadan iletişimlerine devam etmeyi başardılar.

3. Bartu Küçükçağlayan - Can Bonomo

3. Bartu Küçükçağlayan - Can Bonomo

''Bu gözler bunları da mı gördü'' diyeceğiniz sıradaki ex aşktan arkadaş hikayemizin kahramanları Öykü Karayel, Can Bonomo ve Bartu Küçükçağlayan. 2010'lu yılların başında Öykü Karayel ve Bartu Küçükçağlayan'ın bir birlikteliği vardı belki hatırlarsınız. Fakat ikili aşklarını saygı çerçevesinde bitirmeye karar verip arkadaş kalmıştı. 

Bunun üzerine, 2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, geçtiğimiz yıllarda Öykü Karayel'in eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle ile tatil yapmış, bu tatilin ardından Can Bonomo: 'Bartu benim çok yakın bir arkadaşım. Çok samimiyiz. Öykü ise canım, eşim benim. Bu hayattaki en sevdiğim insan.' dediği bir de röportaj vermişti.

4. Demi Moore - Mina Kunis

4. Demi Moore - Mina Kunis

Hep iç hatlar olmaz biraz da dış hatlara gidelim... Demi Moore ile Ashton Kutcher, 8 yıllık bir evlilik ve dolu dizgin bir aşkın ardından 2013 yılında boşanmıştı belki biliyorsunuzdur. Çok geçmeden ünlü oyuncu Kutcher; Mina Kulis ile 2015 yılında dünyaevine girdi. 

Mina Kulis ile Demi Moore da 'modern'liğin kitabını biz yazacağız dercesine aynı reklam filminde rol alıp aynı ortamda bulunmaktan hiç mi hiç rahatsız olmadıklarını dile getirdiler. Vallahi ne diyelim, bravo👏

5. Seda Başbuğ - Şeyma Subaşı

5. Seda Başbuğ - Şeyma Subaşı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk evliliğini henüz 20'li yaşlarda kızı Banu'nun annesi Seda Başbuğ ile yapmış; bu evlilik uzun sürmemişti. Ardından da Acun Ilıcalı, hayatını kızları Yasemin ve Leyla'nın annesi Zeynep Yılmaz'a birleştirmişti. Hayatına Şeyma Subaşı'nın girmesiyle Ilıcalı, yeni bir aşka yelken açmış ve kızı Melisa dünyaya gelmişti.

Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın eski eşleri kızı Banu'nun düğününde bir araya gelmişti. O düğünde, Seda Başbuğ ve Şeyma Subaşı'nın yanak yanak poz vermesi ise herkesi oldukça şaşırtmıştı.

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6. Burcu Esmersoy - Rachel Araz

6. Burcu Esmersoy - Rachel Araz

Takvimlerimizle biraz oynuyoruz ve 2014 yılını ziyaret ediyoruz. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve iş insanı nişanlısı Sami Kiresepi 2014 yılında Roma'da evlilik planları yapıyordu. Bizler Burcu Hanım'ın gelinlik tercihini merak ederken olanlar oldu ve çift ani bir kararlarla yollarını ayırdı. Sami Bey, bu aşkın izlerini bir çırpıda üzerinden atarak, geçen iki yılın ardından Influencer Rachel Araz ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Galia ve Lionel adında iki de çocuğu oldu.

Tüm bunlar yaşanırken Rachel Araz ile Burcu Esmersoy, Instagram'Dan birbirlerini takip etmeye devam ediyordu. Esmersoy'un yaptığı bir paylaşımla Rachel'e gönderme yapmasının ardından ikili birbirlerini takipten çıkarttı. O dönemde, Rachel Araz'ın da okul kapılarında Burcu Esmersoy'un dedikodusunu yaptığı da söylentiler arasında.

7. Muhsine Kamiloğlu - Nergis Kumbasar

7. Muhsine Kamiloğlu - Nergis Kumbasar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i ve renkli aşk hayatını bilmeyeniniz yoktur. Kendisi eski eşleriyle, kalabiliyorsa,  arkadaş kalmayı tercih ediyor. Örneğin Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın ayrılığının üzerinden çok sular akmış olmasına rağmen ikili saygı çerçevesinde halen görüşmekte. 

, Erbil'in ilk eşi ve kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu'nu duymuşsunuzdur. Gelgelelim geçtiğimiz yıllarda Erbil'in eski eşleri Muhsine Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar bir araya gelmiş; ikiliye Sezin Erbil de eşlik etmişti.

8. Serenay Sarıkaya- Kerem Bursin

8. Serenay Sarıkaya- Kerem Bursin

Sizleri bilmem ama ben Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'i birbirlerine oldukça yakıştırıyordum. Gelin görün ki çiftimiz uzun bir süre aşk yaşamış ve ardından 2019 yılında 'heyecanımız bitti' diyerek yollarını ayırmıştı.

Serenay Hanım'ın Kerem Bey'den önceki ex aşkı iste hepimizin bildiği yürüyen karizma Çağtay Ulusoy'du hatırlarsınız.

2024'ün mayıs ayında Kerem Bursin, bir davette hem ex'inin ex'i Çağtay Ulusoy'la hem de ex'i Serenay Sarıkaya ile pişti oldu. Bu denk gelişe sakın büyük talihsizlik deyip üzülmeyin, çünkü Bursin davetin çıkışında Serenay Sarıkaya için: ''Tabii ki selamlaştık. Bayılıyorum, muazzam bir insan. Güzel bir sotluğumuz var, çok da seviyorum kendisini.'' diyerek beyefendiliğin kitabını bir kez daha yazmış oldu.

9. Işıl Ulutürk Sergen - Nihan Ünsal

9. Işıl Ulutürk Sergen - Nihan Ünsal

Burak Sergen, eski eşi, o dönemlerdeki nişanlısı, Nihan Ünsal ve daha önceki eski eşi Işıl Hanım ve erkek arkadaşı Anıl Piyaz ile bir araya gelmişti.

19 yıllık eşiyle nişanlısını tanıştıran Burak Sergen, bu duruma ithafen; “Bu aslında biraz Nihan’la ilgili. Olayı o kadar iyi tolere ediyor ki sayesinde her şey normal geliyor. Yanınızdaki kişi mesafenin ne olması gerektiğine karar verdiğinde hiçbir sıkıntı kalmıyor” açıklamasında bulunarak 'modernliğin böylesi!' dedirtmişti.

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