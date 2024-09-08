''Ex Aşkım Bana Neler Ettin?'' Demeden Eski Sevgilisiyle Dost Kalan Ünlüleri İnceliyoruz!
''Ex Aşkım Bana Neler Ettin?'' Demeden Eski Sevgilisiyle Dost Kalan Ünlüleri İnceliyoruz!
Sizlerin de bildiği üzere; kim, kiminle ve neredeymiş magazin dünyasında bizlerin sormaktan en keyif aldığımız sorular. Fakat bu sorular ve cevaplarından daha da çok sevdiğimiz şey ise 'unutulmuş tozlu raflar ve içerisindeki ex aşklar'.
Yeterince heyecanlandıysanız, haydi gelin bakalım kim kimmiş, kimin kiminle 'eski bir tanıdık'lığı varmış da şimdi sadece arkadaşlarmış👇
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1. Brad Pitt - Mike Tyson
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2. Seda Sayan - Ayşe Engin
3. Bartu Küçükçağlayan - Can Bonomo
4. Demi Moore - Mina Kunis
5. Seda Başbuğ - Şeyma Subaşı
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6. Burcu Esmersoy - Rachel Araz
7. Muhsine Kamiloğlu - Nergis Kumbasar
8. Serenay Sarıkaya- Kerem Bursin
9. Işıl Ulutürk Sergen - Nihan Ünsal
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