Düğüne Sayılı Günler Kaldı: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Çiftinin Düğün İçin Rotaları Yurt Dışı!

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın bu eylül ayında evlenecekleri söylenmişti. Bugün ise çiftin evlilik için rotayı yurt dışına çevirdiği öğrenildi.

KAYNAK: HÜRRİYET