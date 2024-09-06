Düğüne Sayılı Günler Kaldı: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Çiftinin Düğün İçin Rotaları Yurt Dışı!
Düğüne Sayılı Günler Kaldı: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Çiftinin Düğün İçin Rotaları Yurt Dışı!
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın bu eylül ayında evlenecekleri söylenmişti. Bugün ise çiftin evlilik için rotayı yurt dışına çevirdiği öğrenildi.
KAYNAK: HÜRRİYET
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargı dizisindeki oyunculuğuyla son dönemlerde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz'i birçoğunuz tanıyordur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karizmatik oyuncu Kaan Yıldırım'ı da Halka ve Hekimoğlu gibi sevilen televizyon dizilerinden tanıyoruz.
İki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftimiz aşklarıyla son dönemlerin oldukça yakıştırılan isimlerinden oldular. Haliyle, ikilinin ne zaman dünyaevine gireceği de büyük bir merak konusu olmaya başladı.
6 Ağustos'ta İngiltere'de gelen evlilik teklifinin ardından, düğün tarihinin pek de uzaklarda olmadığı anlamıştık. Geçtiğimiz günlerde ise aniden çiftin bu eylül ayında nikah masasına oturacağını öğrendik.
Hürriyet'in haberine göre çiftimiz Roma Büyükelçiliği’ne evlenmek için başvuruda bulunmuş ve eylül ayı için gün bekliyormuş. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, alınan diğer bir bilgiye göre ise gösterişli bir düğün yerine sade ve romantik bir tören ile hayatlarını birleştirmek istiyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü çiftimizin evlilik için rotasını İtalya'ya çevirmesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, haydi yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın