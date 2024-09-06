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Sesleriyle Büyülediler: Edis ve Mabel Matiz Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde Buluştu!

Sesleriyle Büyülediler: Edis ve Mabel Matiz Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde Buluştu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 11:07

Sevilen iki isim Edis ve Mabel Matiz, geçtiğimiz akşam Matiz'in Harbiye sahnesinde bir araya geldiler. Sahneye konuk olan Edis, Mabel Matiz ile birlikte Vay ve Numaracı isimli iki şarkıyı seslendirdi.

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İki ünlü isim Edis ve Mabel Matiz'in yakınlığını bilmeyeniniz yoktur. İkili, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse birbirlerinin davetlerinde yer almalarıyla iyi bir dostlukları olduğunun altını sık sık çiziyor.

İki ünlü isim Edis ve Mabel Matiz'in yakınlığını bilmeyeniniz yoktur. İkili, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse birbirlerinin davetlerinde yer almalarıyla iyi bir dostlukları olduğunun altını sık sık çiziyor.

Matiz ve Edis'in ortak bir de yakın arkadaşları var, o da Gülşen tabii ki. Bu üçlü arkadaş grubu, Gülşen'in doğum günü partisinde de bir araya gelmişti👇

Matiz ve Edis'in ortak bir de yakın arkadaşları var, o da Gülşen tabii ki. Bu üçlü arkadaş grubu, Gülşen'in doğum günü partisinde de bir araya gelmişti👇

Mabel Matiz, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyenleriyle buluştu. Sevenlerine keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcının onlara bir de sürprizi vardı...

Mabel Matiz, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyenleriyle buluştu. Sevenlerine keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcının onlara bir de sürprizi vardı...

O da Edis'ti! Mabel Matiz'in sahnesine konuk olan Edis, Vay ve Numaracı isimli şarkıyı Matiz ile beraber yorumladı. İkilinin ses uyumu, dinleyenleri tarafından oldukça beğenildi.

O da Edis'ti! Mabel Matiz'in sahnesine konuk olan Edis, Vay ve Numaracı isimli şarkıyı Matiz ile beraber yorumladı. İkilinin ses uyumu, dinleyenleri tarafından oldukça beğenildi.

Edis'in kulis heyecanını yansıtan paylaşımını da sizler için şöyle bırakalım👇

Edis'in kulis heyecanını yansıtan paylaşımını da sizler için şöyle bırakalım👇
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Mabel Matiz ve Edis'in ''Vay'' performansı için👇

İkilinin ''Numaracı'' performansı için👇

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Sesleri ile büyülediler mi? Siz açın bi Dio dinleyin bakalım ses nasıl oluyor görün.

Deborah Crimson

Büyülemediler, ikisi de ful detone sesleriyle gerçekten baş döndürdüler. Kafam allak bullak oldu