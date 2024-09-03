Rol Aldığı Filmin Galasında Röportaj Veren Naz Elmas İkizler Burcu Oluşuyla Mistisizmi Birbirine Bağladı
Rol Aldığı Filmin Galasında Röportaj Veren Naz Elmas İkizler Burcu Oluşuyla Mistisizmi Birbirine Bağladı
Güzel oyuncu Naz Elmas, rol aldığı Gecenin Nakaratı isimli filmin galasına katıldı. Elmas, mistik konuları burçlarla harmanladığı bir röportaj verdi.
KAYNAK: Tolga Bozduman
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Bir süredir gündemden ve ekranlardan uzakta kalan oyuncu Naz Elmas, şimdilerde bir hayli revaçta.
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Elmas, Karadut isimli diziyle televizyon ekranlarına yeniden merhaba derken; Gecenin Nakaratı isimli sinema filmiyle de perdelere geri döndü.
6 Eylül'de vizyona girecek sinema filminin oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Buğra Gülsoy ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler yer alıyor.
Gecenin Nakaratı filminin bu akşam gerçekleşen galasında boy gösteren güzel oyuncuya, Tolga Bozduman mikrofon uzattı. ''Naz Elmas mistik midir?'' sorusuna, ''Mistik şeylere inanırım. İkizler burcuyum. Astrolojiye de inanıyorum. Enerji dersiniz, kader dersiniz; hepsine inanıyorum.'' cümleleriyle yanıt verdi.
Naz Elmas'ın mistisizmden astrolojiye uzanan o açıklamasını izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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