Eski Sevgilisinin Ahı mı? İrem Derici'yi İki Kez Aldattığı Söylenen Cem Belevi Sahnede Düşeyazınca Dile Düştü
Eski Sevgilisinin Ahı mı? İrem Derici'yi İki Kez Aldattığı Söylenen Cem Belevi Sahnede Düşeyazınca Dile Düştü
Cem Belevi'nin sahnede kayması bir zamanlar aşk yaşadığı ve iki kere aldattığı iddia edilen İrem Derici'nin ahı olarak yorumlandı.
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Cem Belevi, Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden biri olarak, her geçen gün kendine sağlam bir dinleyici kitlesi oluşturuyor.
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İrem Derici'yle aşk yaşadığı dönemde adından sık sık söz ettiren şarkıcı Cem Belevi o zamanlar ilişkisiyle gündemden bir an olsun düşmüyordu.
Dost olarak başladıkları ilişkilerine aşkla devam etmeyi tercih eden Derici ve Belevi ikilisi kısa bir süre içinde ortaya atılan bir aldatma iddiasıyla sarsılmıştı.
İhaneti affeden İrem Derici sayesinde aşklarına kaldıkları yerden devam eden çiftimiz ise ikinci bir ihanetle resmen gündeme bomba gibi oturmuştu... Olaylı bir ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden birbirlerine ağır göndermelerde bulunan ikili herkesleri ufaktan şoke etmişti!
Asla aldatmam savunmasıyla kayıtlara geçen Belevi'ye Derici'nin 'çeyrek popçu' yorumunu ise hatırlamakta fayda var!
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Gelelim asıl mevzuya... 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yılı kapsamında sahneye çıkan Belevi sahnede kaymasıyla yürekleri ağızlara getirdi.
@nurmagazins isimli hesabın yaptığı paylaşımda düşeyazan Belevi'nin bu görünütleri ise Derici'nin ahına yoruldu!
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