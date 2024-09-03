Felakete Sürüklüyorlar: Ünlülerinin "Zayıflamak" Uğruna Kullandığı İlacın Akılalmaz Etkilerini Gözlemliyoruz!
Felakete Sürüklüyorlar: Ünlülerinin "Zayıflamak" Uğruna Kullandığı İlacın Akılalmaz Etkilerini Gözlemliyoruz!
Son yıllarda, zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yöntemler arasında oldukça enteresan bir yöntem dikkat çekiyor. Normal şartlarda diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, son zamanlarda birçok Hollywood ünlüsünün günlük tükettiği ilaç haline geldi. Ve akılalmaz bir amaca hizmet etmeye başladı: Hollywood ünlüleri bu ilacı kısa sürede kilo vermek ve zamanın 'vücut ölçülerine' ayak uydurmak için kullanıyor!
Hazırsanız, gelin bir kısmı reddetse de bu ilacı kullanarak kilo verdiği iddia edilen ünlülerin inanılmaz kısa sürede verdikleri 100'lerin üzerinde kiloyla kendilerini nasıl bir çırpıda harcadıklarına beraber bakalım 👇
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Son zamanlarda epey revaçta olan bir ilaç var... Bu ilaç özünde, tip 2 diyabeti kontrol altına alınamayan yetişkinlerin tedavisinde son çare diyet ve egzersizle birlikte kullanılan bir diyabet ilacı. Fakat gelin görün ki Hollywood ünlüleri bu ilaç sebebiyle, başta kendilerini, sonra da onlardan etkilenmesi muhtemel binlerce belki de milyonlarca hayranı/takipçiyi felakete sürüklemenin eşiğindeler.
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Günümüzde aşılanmaya çalışılan "güzellik standardını" şöyle bir düşündüğünüzde Hollywood ünlülerin bu ilaçla bağlantısını çok daha iyi anlayacaksınız! Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan bu ilacın "iştah bastırma" ve "hızla kilo verdirme" etkisi var. Hızlı kilo verdirme derken, ciddi bir kilo kaybı ve kısa da bir süreden bahsediyoruz...
Tip 2 diyabet hastalarında yalnızca son çare olarak doktor kontrolünde, sıkı bir beslenme planıyla kullanılması gereken ilaç fazlasıyla aşina olduğumuz ünlüler tarafından bir zayıflama ilacı formuna sokulmuş durumda!
Camila Cabello'dan tutun Christina Aguilera'ya birçok Hollywood yıldızı fazla kilolarından kurtulmak istediğinde canları pahasına bu ilacı alıyor. Kendi hayatlarını periyodik aralıklarla koca bir riske attıkları yetmezmiş gibi kendilerine hayranlıkla bakan milyonları da tehlikeye sürüklüyorlar!
Önce size bu ilacın say say bitmeyen yan etkilerinin birkaçını sıralayalım;
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Sonra da sırf tek tip gözükmek ve dayatılan algıya uymak uğruna acayip kiloları kısacık sürelerde verip hayatını riske atan ünlülere beraber bakalım...
Çoğumuzun The Office isimli sitcom'dan tanıyacağı Mindy Kaling'in verdiği 100 kiloyu bu ilaç sayesinde kaybettiği öğrenildi.
Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine sığabilmek için geçen yıl Met Gala'dan önce 16 kilo vermişti. O zamandan beri, şaşırtıcı kilo kaybını göstermeye devam eden, birçok kişinin diyet hapı ya da zayıflamak için takviye alıp almadığını merak ettiği Kardashian ilaç kullandığını reddetmişti.
Kız kardeşi gibi Khloe Kardashian da son aylarda çok dramatik bir kilo kaybı göstermişti. İnce vücuduna ulaşmak için ilaç kullandığı yönündeki söylentileri reddeden Khloe, Instagram'da kendisini zayıflama ilacı kullanmakla suçlayan birine “Yıllardır yaptığım egzersizlere gölge düşürmeyelim” diye karşılık vermişti. Gram inanmadık.
Tartışmasız bir neslin en büyük pop yıldızlarından biri olan Christina Aguilera, uzun yıllardır sahneden uzaktı. Bu süreçte kilo alan Christina Aguilera, kısacık bir zaman içinde 50'den fazla kilo vererek 30 yıl önceki incecik haliyle sahnelere döndü ve şoka uğrattı!
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Jessica Simpson üçüncü bebeğinin 2019'daki doğumunun ardından, sadece bir yıl içinde 100 kilodan fazla verdi.
Verdiği kilolar kadar aldıklarıyla da bir an olsun gündemden düşmeyen Oprah Winfrey, 30 kilo vermesiyle ve süreçte hızla geri aldığı kilolarla da gündeme gelmişti. Aralık ayında ise, kilo kaybını zayıflama ilacı olarak adlandırdıkları diyabet ilacıyla verdiğini itiraf etmişti.
Bir üstü kapalı itiraf da Elon'dan gelmişti. Elon Musk'ın fit ve sağlıklı görünümünün ardında yatan sır geçtiğimiz aylarda merak konusu olmuştu. Kendisine bu başarıya nasıl ulaştığı sorulduğunda, Musk, "Aralıklı oruç + 'zayıflama ilacı' + yakınımda lezzetli yemek bulundurmamak" şeklinde bir yanıt vererek itirafta bulunmuştu.
Yalnızca birkaç ay içerisinde solda gördüğünüz halinden sağda gördüğünüz haline evrilen Lana Del Rey, Coachella konseriyle geri döndüğünde her zamankinden daha zayıf ve bitkindi.
Zayıflama ilacı sayesinde 19 kilo kaybettiğini normal kilosuna dönmesi için 4 kilo alması gerektiğini söyleyen Sharon Osborne ise şimdiye kadar uyguladığı diyet ve egzersiz programlarındansa "zayıflama ilacının" faydalı olduğunu söylemişti.
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Annesi gibi kilo kaybı ile gündeme gelen isimlerden biri de Kelly Osborne'du."Bence bu insanlar için çok iyi bir yöntem. Neden spor yapmak gibi sıkıcı bir yöntemi denesinler ki? Kilo vermenin bir sürü yolu var. Bu ilaçtan nefret edenler aslında kullanmak isteyip de ulaşmayanlar" diyerek ilaç kullanımına özendiren Osborne'un bu sözleri o dönem gündeme bomba gibi oturmuş, büyük tepki çekmişti.
Ünlü şarkıcı Camila Cabello da yeni albümünü tanıtırken verdiği 25 kilo ile ilgi çekmişti. Birkaç ay içinde 25 kiloyu birden veren ve başka bir görünüme kavuşan Cabello da ilacı kullandığı iddia edilenler arasında.
Kourtney Kardashian'ın üç çocuğunun babası 40 yaşındaki reality TV yıldızı Scott Disick'inki tüm isimlerin arasında belki de en radikal değişimlerden biri. Bir anda, kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalan Disick, 35 kilo birden verdi.
Son olarak ilacın başka bir yan etkisini vurgulayan ünlü komedyen Tracy Morgan bu zayıflama ilacı sayesinde kilo almaya devam ettiğini söylemişti. İki ayda tam 40 kilo alan isim bu ilaçların zararlarından bahsederek insanları uyarmıştı.
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