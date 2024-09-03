Felakete Sürüklüyorlar: Ünlülerinin "Zayıflamak" Uğruna Kullandığı İlacın Akılalmaz Etkilerini Gözlemliyoruz!

Son yıllarda, zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yöntemler arasında oldukça enteresan bir yöntem dikkat çekiyor. Normal şartlarda diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, son zamanlarda birçok Hollywood ünlüsünün günlük tükettiği ilaç haline geldi. Ve akılalmaz bir amaca hizmet etmeye başladı: Hollywood ünlüleri bu ilacı kısa sürede kilo vermek ve zamanın 'vücut ölçülerine' ayak uydurmak için kullanıyor!

Hazırsanız, gelin bir kısmı reddetse de bu ilacı kullanarak kilo verdiği iddia edilen ünlülerin inanılmaz kısa sürede verdikleri 100'lerin üzerinde kiloyla kendilerini nasıl bir çırpıda harcadıklarına beraber bakalım 👇