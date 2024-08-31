Mert Yazıcıoğlu Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le Ayrılığı Hakkında Konuştu!
Mert Yazıcıoğlu Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le Ayrılığı Hakkında Konuştu!
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu 2022'nin sonlarında ayrıldıktan sonra Saraçoğlu, Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişkiye başladı. Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi ve eski arkadaşının ayrılığıyla ilgili soruları yanıtladı.
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Yer aldığı dizilerle başarısını her seferinde kanıtlayan ve son dönemin popüler isimlerinden Mert Yazıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi, 2022’nin sonlarında sona ermişti hatırlarsanız. Ayrılığın hemen ardından Saraçoğlu, Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşamaya başlayınca işler epey bir karışmıştı.
Ancak bu birliktelik de Haziran 2024’teki İspanya tatilinin ardından sona erdi. Yazıcıoğlu, eski sevgilisi ve eski arkadaşının ayrılığıyla ilgili bugüne kadar sessizliğini korumuştu.
Bu gelişmelerin ardından, Yazıcıoğlu’nun bu konudaki sessizliği magazin dünyasında merak konusu oldu.
Yazıcıoğlu, yakın arkadaşları Burak Dakak ve Leyla Tanlar ile alışverişte görüntülendi. Dakak ve Tanlar, evlilik planları hakkında “Düğün için acelemiz yok. Ne zaman istersek o zaman evleneceğiz. Şu an buradan bile nikâh masasına gidebiliriz. Çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.
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Kendisine eski sevgilisi ve eski arkadaşının ayrılığıyla ilgili sorular yöneltilen Yazıcıoğlu, konuyla ilgili olarak, “Ben böyle çok mutluyum. Beni ilgilendiren bir durum yok. Çok eskide kaldı benim için. İstersen bir de lise hayatımı konuşalım, liseye gönderme yapsam daha mantıklı olur.” ifadelerini kullanarak, eski ilişkisi hakkında yorum yapmaktan çekindi.
Yakışıklı oyuncunun son olarak şarkıcı M Lisa ile ilişki yaşadığı fakat 3 ay süren birlikteliklerinin bittiği iddia edilmişti.
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