Mert Yazıcıoğlu Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le Ayrılığı Hakkında Konuştu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu 2022'nin sonlarında ayrıldıktan sonra Saraçoğlu, Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişkiye başladı. Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi ve eski arkadaşının ayrılığıyla ilgili soruları yanıtladı.