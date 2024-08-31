Tiktok'ta Canlı Yayın Açanları Oğlu Can'la Çektiği Videoyla Tiye Alan Ezgi Mola Maddi Durumundan Vuruldu!
Tiktok'ta Canlı Yayın Açanları Oğlu Can'la Çektiği Videoyla Tiye Alan Ezgi Mola Maddi Durumundan Vuruldu!
Oğlu Can'la sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerin gününü şenlendiren Ezgi Mola Tiktok'ta açılan canlı yayınları tiye aldığı video yüzünden linç edildi.
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Türk sinemasının ve televizyon dünyasının parlayan isimlerinden Ezgi Mola, enerjisi ve yeteneğiyle adından sıkça söz ettiriyor.
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Ezgi Mola, özel hayatında da oldukça dikkat çeken bir isim bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz sene iş insanı ve girişimci Mustafa Aksakallı ile evlenen Mola, bu birlikteliğiyle magazin dünyasında geniş bir ilgi görmüştü.
Geçen sene kasım ayında oğlu Can'a kavuşarak anneliği tadan Ezgi Mola o gün bu gündür ekranlara pek yanaşmasa da kendisini sosyal medya paylaşımlarından takip eder olmuştuk.
Oğlu Can'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla günümüzü şenlendiren Mola denediği birbirinden renkli filtrelerle takipçilerini güldürürken bu videoları eleştirenleri de "gerizekalıyım sanki" diyerek tiye almıştı.
Ezgi Mola'nin Tiktok'ta açtığı yayınları tiye aldığı bu video ise geçtiğimiz saatlerde gündeme yerleşti. Pek çok kişi tarafından tepki alan videoya gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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bence komik 😂 küçük bebekler üzerinden prim kasmaya çalışıp yayın açanlar utansın bence
Tepki gösterenler de tiktok kullanıcıları galiba.
Linçlik bir durum yok ortada. Ezgi Mola Candır.