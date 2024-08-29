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Ezgi Mola Oğlu Can'la Denediği Birbirinden Komik Filtrelerle Güldürürken Gelen Tepkileri de Efektle Tiye Aldı

Ezgi Mola Oğlu Can'la Denediği Birbirinden Komik Filtrelerle Güldürürken Gelen Tepkileri de Efektle Tiye Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 10:46

Denediği efektlerle takipçilerinin tepkisini çeken Mola, 'Ben duyarsız bir anneymişim gibi yok 'çocuk çok korktu', yok 'minnoşta travma kalacak' bir siz bilirsiniz çünkü. Ben gerizekalıyım sanki. Ben çocuğumu ekrandan uzak tutuyorum bir kere zaten ekran bana yakın.' ifadeleriyle yine efekt kullanarak yapılan yorumları tiye aldı!

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile Mayıs 2023’te nikâh masasına oturmuş, evliliklerinin ardından, Kasım ayında oğlu Can’ı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile Mayıs 2023’te nikâh masasına oturmuş, evliliklerinin ardından, Kasım ayında oğlu Can’ı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Annelik deneyimiyle ilgili içten paylaşımları ve Can’la yaptığı eğlenceli gönderileriyle adından bahsettiren Mola sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden biri.

Annelik deneyimiyle ilgili içten paylaşımları ve Can’la yaptığı eğlenceli gönderileriyle adından bahsettiren Mola sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden biri.

Daha önce de filtrelere düşen Ezgi Mola'nın takipçilerini kahkahaya boğduğu anlardan burada bahsettik 👇

Yine ve yeniden efektlere düşen Ezgi Mola, oğlu Can'ın şaşkın bakışlarını paylaşınca resmen gülme krizine soktu...

Ardından Tiktok'ta açılan canlı yayınları tiye alan Mola "Bakıver de meyve yollasınlar bize" diyerek hızını alamadı!

Denediği efektlerle takipçilerinin tepkisini çeken Mola, "Ben duyarsız bir anneymişim gibi yok 'çocuk çok korktu', yok 'minnoşta travma kalacak' bir siz bilirsiniz çünkü. Ben gerizekalıyım sanki. Ben çocuğumu ekrandan uzak tutuyorum bir kere zaten ekran bana yakın." ifadeleriyle yine efekt kullanarak yapılan yorumları tiye aldı.

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