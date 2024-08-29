Ezgi Mola Oğlu Can'la Denediği Birbirinden Komik Filtrelerle Güldürürken Gelen Tepkileri de Efektle Tiye Aldı

Denediği efektlerle takipçilerinin tepkisini çeken Mola, 'Ben duyarsız bir anneymişim gibi yok 'çocuk çok korktu', yok 'minnoşta travma kalacak' bir siz bilirsiniz çünkü. Ben gerizekalıyım sanki. Ben çocuğumu ekrandan uzak tutuyorum bir kere zaten ekran bana yakın.' ifadeleriyle yine efekt kullanarak yapılan yorumları tiye aldı!