Ezgi Mola Oğlu Can'la Denediği Birbirinden Komik Filtrelerle Güldürürken Gelen Tepkileri de Efektle Tiye Aldı
Ezgi Mola Oğlu Can'la Denediği Birbirinden Komik Filtrelerle Güldürürken Gelen Tepkileri de Efektle Tiye Aldı
Denediği efektlerle takipçilerinin tepkisini çeken Mola, 'Ben duyarsız bir anneymişim gibi yok 'çocuk çok korktu', yok 'minnoşta travma kalacak' bir siz bilirsiniz çünkü. Ben gerizekalıyım sanki. Ben çocuğumu ekrandan uzak tutuyorum bir kere zaten ekran bana yakın.' ifadeleriyle yine efekt kullanarak yapılan yorumları tiye aldı!
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile Mayıs 2023’te nikâh masasına oturmuş, evliliklerinin ardından, Kasım ayında oğlu Can’ı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Annelik deneyimiyle ilgili içten paylaşımları ve Can’la yaptığı eğlenceli gönderileriyle adından bahsettiren Mola sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden biri.
Yine ve yeniden efektlere düşen Ezgi Mola, oğlu Can'ın şaşkın bakışlarını paylaşınca resmen gülme krizine soktu...
Ardından Tiktok'ta açılan canlı yayınları tiye alan Mola "Bakıver de meyve yollasınlar bize" diyerek hızını alamadı!
Denediği efektlerle takipçilerinin tepkisini çeken Mola, "Ben duyarsız bir anneymişim gibi yok 'çocuk çok korktu', yok 'minnoşta travma kalacak' bir siz bilirsiniz çünkü. Ben gerizekalıyım sanki. Ben çocuğumu ekrandan uzak tutuyorum bir kere zaten ekran bana yakın." ifadeleriyle yine efekt kullanarak yapılan yorumları tiye aldı.
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