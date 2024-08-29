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10 Yıllık Eşinden Boşanır Boşanmaz Yeni Bir İlişkiye Başlamıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez Aşkı Kısa Sürdü!

10 Yıllık Eşinden Boşanır Boşanmaz Yeni Bir İlişkiye Başlamıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez Aşkı Kısa Sürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 09:12

Güldür Güldür Show programıyla tanınan Rüştü Onur Atilla, 10 yıldır beraber olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile boşanmasının hemen ardından şarkıcı Nez'le yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları yaklaşık 2 ay süren Nez ve Rüştü Onur Atilla ikilisi ilişkisini sonlandırdı.

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Güldür Güldür Show programında İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz aylarda 10 senedir birlikte olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile aldığı ani boşanma kararıyla gündeme adeta bomba gibi düşmüştü hatırlarsınız.

Güldür Güldür Show programında İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz aylarda 10 senedir birlikte olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile aldığı ani boşanma kararıyla gündeme adeta bomba gibi düşmüştü hatırlarsınız.

Çiftler evlenir, boşanır fakat asıl olay Rüştü Onur Atilla'nın boşanmanın hemen ardından şarkıcı Nez ile paylaştığı yanak yanağa pozlarının ortaya çıkmasıyla kopmuştu.

Çiftler evlenir, boşanır fakat asıl olay Rüştü Onur Atilla'nın boşanmanın hemen ardından şarkıcı Nez ile paylaştığı yanak yanağa pozlarının ortaya çıkmasıyla kopmuştu.

10 yıllık hayat arkadaşıyla boşandığını sosyal medya hesabından duyurduğu gibi yeni aşkını da sosyal medyadan paylaştığı bu pozlarla duyuran Atilla ister istemez ihanet iddialarını doğurmuştu.

10 yıllık hayat arkadaşıyla boşandığını sosyal medya hesabından duyurduğu gibi yeni aşkını da sosyal medyadan paylaştığı bu pozlarla duyuran Atilla ister istemez ihanet iddialarını doğurmuştu.

Oyuncunun Nez'le yanak yanağa pozlarını gören Ayyıldız ise baş gösteren dedikodulara sessiz kalmayarak "ben boşanmak istemedim" açıklamasında bulununca ortalık iyice karışmıştı.

Oyuncunun Nez'le yanak yanağa pozlarını gören Ayyıldız ise baş gösteren dedikodulara sessiz kalmayarak "ben boşanmak istemedim" açıklamasında bulununca ortalık iyice karışmıştı.

Nez'in "evliliği bitiren kadın" iddialarına verdiği cevaptan da burada bahsetmiştik:

"Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik!" diyen Nez'e bir cevap da Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız'dan gelmiş, "her şey yeterince çirkin" diyen isim oyuncuya cevap hakkı doğurmuştu!

"Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik!" diyen Nez'e bir cevap da Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız'dan gelmiş, "her şey yeterince çirkin" diyen isim oyuncuya cevap hakkı doğurmuştu!

Sinem Ayyıldız'ın boşanma kararı ile ilgili açıklaması da bu yazımızda 👇

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"Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum." diyen oyuncu yaptığı bu açıklama ile ilişkisinin boşanmanın ardından başladığını söylemişti.

"Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum." diyen oyuncu yaptığı bu açıklama ile ilişkisinin boşanmanın ardından başladığını söylemişti.

Rüştü Onur Atilla'nın açıklamasın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

Olayların bu açıklamanın ardından bir nebze de olsa durulmasının ardından yeni aşıklar Nez ve Atilla tüm eleştirilere rağmen sosyal medyanın gözü önünde ilişkilerini yaşamaya devam etmişti.

Olayların bu açıklamanın ardından bir nebze de olsa durulmasının ardından yeni aşıklar Nez ve Atilla tüm eleştirilere rağmen sosyal medyanın gözü önünde ilişkilerini yaşamaya devam etmişti.

İkili sporunu bile birlikte yapıyor ve bu anları paylaşmadan geçmiyordu!

Ta ki geçtiğimiz gece gelen paylaşıma kadar! Sosyal medyadan gelen soruları cevaplayan Nez, Onur Atilla ile ayrılığını "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık." şeklinde duyurdu!

Ta ki geçtiğimiz gece gelen paylaşıma kadar! Sosyal medyadan gelen soruları cevaplayan Nez, Onur Atilla ile ayrılığını "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık." şeklinde duyurdu!

Ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmayan Nez'in "Bence siz bitirdiniz" sorusuna verdiği "herkes mutlu olsun artık" cevabının yanı sıra "başlarken ne derece güzelse ayrılıklar da o derece güzel olabilir." ifadeleri dikkat çekti!

Ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmayan Nez'in "Bence siz bitirdiniz" sorusuna verdiği "herkes mutlu olsun artık" cevabının yanı sıra "başlarken ne derece güzelse ayrılıklar da o derece güzel olabilir." ifadeleri dikkat çekti!

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