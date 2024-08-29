10 Yıllık Eşinden Boşanır Boşanmaz Yeni Bir İlişkiye Başlamıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez Aşkı Kısa Sürdü!
10 Yıllık Eşinden Boşanır Boşanmaz Yeni Bir İlişkiye Başlamıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez Aşkı Kısa Sürdü!
Güldür Güldür Show programıyla tanınan Rüştü Onur Atilla, 10 yıldır beraber olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile boşanmasının hemen ardından şarkıcı Nez'le yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları yaklaşık 2 ay süren Nez ve Rüştü Onur Atilla ikilisi ilişkisini sonlandırdı.
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Güldür Güldür Show programında İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz aylarda 10 senedir birlikte olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile aldığı ani boşanma kararıyla gündeme adeta bomba gibi düşmüştü hatırlarsınız.
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Çiftler evlenir, boşanır fakat asıl olay Rüştü Onur Atilla'nın boşanmanın hemen ardından şarkıcı Nez ile paylaştığı yanak yanağa pozlarının ortaya çıkmasıyla kopmuştu.
10 yıllık hayat arkadaşıyla boşandığını sosyal medya hesabından duyurduğu gibi yeni aşkını da sosyal medyadan paylaştığı bu pozlarla duyuran Atilla ister istemez ihanet iddialarını doğurmuştu.
Oyuncunun Nez'le yanak yanağa pozlarını gören Ayyıldız ise baş gösteren dedikodulara sessiz kalmayarak "ben boşanmak istemedim" açıklamasında bulununca ortalık iyice karışmıştı.
"Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik!" diyen Nez'e bir cevap da Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız'dan gelmiş, "her şey yeterince çirkin" diyen isim oyuncuya cevap hakkı doğurmuştu!
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"Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum." diyen oyuncu yaptığı bu açıklama ile ilişkisinin boşanmanın ardından başladığını söylemişti.
Olayların bu açıklamanın ardından bir nebze de olsa durulmasının ardından yeni aşıklar Nez ve Atilla tüm eleştirilere rağmen sosyal medyanın gözü önünde ilişkilerini yaşamaya devam etmişti.
Ta ki geçtiğimiz gece gelen paylaşıma kadar! Sosyal medyadan gelen soruları cevaplayan Nez, Onur Atilla ile ayrılığını "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık." şeklinde duyurdu!
Ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmayan Nez'in "Bence siz bitirdiniz" sorusuna verdiği "herkes mutlu olsun artık" cevabının yanı sıra "başlarken ne derece güzelse ayrılıklar da o derece güzel olabilir." ifadeleri dikkat çekti!
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