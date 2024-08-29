10 Yıllık Eşinden Boşanır Boşanmaz Yeni Bir İlişkiye Başlamıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez Aşkı Kısa Sürdü!

Güldür Güldür Show programıyla tanınan Rüştü Onur Atilla, 10 yıldır beraber olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile boşanmasının hemen ardından şarkıcı Nez'le yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları yaklaşık 2 ay süren Nez ve Rüştü Onur Atilla ikilisi ilişkisini sonlandırdı.