Boşanma Dedikodularından Bıkan Pelin Akil Eşi Anıl Altan'la Üzerindeki 'Karabulut' İddialarını Fena Tiye Aldı!
Boşanma Dedikodularından Bıkan Pelin Akil Eşi Anıl Altan'la Üzerindeki 'Karabulut' İddialarını Fena Tiye Aldı!
Boşanma iddialarından sonra 'Şu an boşanmıyoruz' açıklamasında bulunan, ardından kafaları bir hayli karıştıran Pelin Akil ortaya atılan bu haberleri 'dijital dolandırıcılık' olarak nitelendirdi. Hem çıkan haberleri hem de röportajdaki sözlerini tiye alan Akil'in sözleri olay oldu!
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Ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, 2008-2011 yılları arasında ekranlarda büyük ilgi gören 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışmış, ardından yaşadıkları aşkla gıpta ile ilişkilerinden bahsettirmeye başlamıştı.
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2016 senesinde dünyaevine giren ikili ailelerini kurmalarının ardından gözlerden kalpler çıkartmaya ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara ilgi çekmeye devam ediyordu.
2019'da kucaklarına aldıkları ikizleri Alin ve Lina'yla mutlu mesut ilişkilerine düşen 'karabulut' iddiaları ise ortaya atılalı çok zaman olmadı...
Bir davet çıkışında eşi Anıl Altan’la uzun süredir birlikte görülmemesi nedeniyle boşanma iddialarıyla karşılaşan Pelin Akil, basın mensuplarının sorularını yalanlayarak, "Şu an boşanmıyoruz" açıklaması yapmış ve bu sözlerle gündeme damgasını vurmuştu.
Ayrılık spekülasyonları büyürken "Bu dedikodular başkalarını yorabilir, biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Kavga, anlaşmazlık her evde var. Olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga evin tadı tuzu" diyerek konuyu bir çırpıda kapatan Akil'den şimdi de başka bir tepki yükseldi.
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Sosyal medyadan yapılan ayrılık haberlerine dayanamayan Pelin Akil yapılan boşanma iddalarını tiye aldı!
İşte o anlar 👇
Bu açıklamasının ardından eline telefonunu alan Akil yaptığı paylaşımın üstüne "Anılcım açarsan bir şey söyleyeceğim, ben yine magazine saçma sapan konuştum" yazarak ortalığı yeniden alevlendirdi!
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