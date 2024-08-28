Boşanma Dedikodularından Bıkan Pelin Akil Eşi Anıl Altan'la Üzerindeki 'Karabulut' İddialarını Fena Tiye Aldı!

Boşanma iddialarından sonra 'Şu an boşanmıyoruz' açıklamasında bulunan, ardından kafaları bir hayli karıştıran Pelin Akil ortaya atılan bu haberleri 'dijital dolandırıcılık' olarak nitelendirdi. Hem çıkan haberleri hem de röportajdaki sözlerini tiye alan Akil'in sözleri olay oldu!