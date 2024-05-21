Pelin Akil Eşi Anıl Altan'dan Boşanma İddialarına Karşı Verdiği Cevapla Gerginliğini Dibine Kadar Hissettirdi
Pelin Akil Eşi Anıl Altan'dan Boşanma İddialarına Karşı Verdiği Cevapla Gerginliğini Dibine Kadar Hissettirdi
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini ne kadar sevdiğimiz biliyorsunuzdur. Özellikle sosyal medyada aktif içerik üretmeye başlamaları ile hayatlarını daha yakından görebilme şansımız oldu. Son dönemde çiftin boşanacağına dair iddialar gündemde kol gezerken, Tolga Bozduman'ın mikrofonuna konuşan Pelin Akil konuya açıklık getirdi.
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Oyuncu çiftlerimiz arasında sosyal medyada en popüler diyebileceğimiz ikili Pelin Akil ve Anıl Altan...
2016 yılında evleniyorlar tabii. 2019 yılında ise ikizlerini kucağına alıyor.
Yaptıkları paylaşımlarla, açıklamalarıyla, gündelik hayatlarındaki videolarla bize evden biri gibi hissettiren Altan çifti sosyal medyada epey aktif.
Ancak çift üzerinde son dönemde kara bulutlar dolanıyor. Magazinde durup dururken "Anıl Altan - Pelin Akil boşanıyor" haberleri görmeye başladık.
Pelin Akil de tek görüntülenince boşanma iddiaları soruluyor kendisine. Soru ünlü oyuncuyu bir hayli geriyor ve "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." cevabını veriyor.
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"Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu?" sorusuna ünlü oyuncunun verdiği cevap:
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