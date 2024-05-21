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Pelin Akil Eşi Anıl Altan'dan Boşanma İddialarına Karşı Verdiği Cevapla Gerginliğini Dibine Kadar Hissettirdi

Pelin Akil Eşi Anıl Altan'dan Boşanma İddialarına Karşı Verdiği Cevapla Gerginliğini Dibine Kadar Hissettirdi

Pelin Akil Anıl Altan
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 08:28

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini ne kadar sevdiğimiz biliyorsunuzdur. Özellikle sosyal medyada aktif içerik üretmeye başlamaları ile hayatlarını daha yakından görebilme şansımız oldu. Son dönemde çiftin boşanacağına dair iddialar gündemde kol gezerken, Tolga Bozduman'ın mikrofonuna konuşan Pelin Akil konuya açıklık getirdi.

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Oyuncu çiftlerimiz arasında sosyal medyada en popüler diyebileceğimiz ikili Pelin Akil ve Anıl Altan...

Oyuncu çiftlerimiz arasında sosyal medyada en popüler diyebileceğimiz ikili Pelin Akil ve Anıl Altan...

İkili Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanışıyor. Dizi 2008-2011 yılları arasında yayınlanırken çiftin arkadaşlığı aşka dönüşüyor!

2016 yılında evleniyorlar tabii. 2019 yılında ise ikizlerini kucağına alıyor.

2016 yılında evleniyorlar tabii. 2019 yılında ise ikizlerini kucağına alıyor.

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan ikilinin kurduğu aile bizi yıllardır mest ediyor.

Yaptıkları paylaşımlarla, açıklamalarıyla, gündelik hayatlarındaki videolarla bize evden biri gibi hissettiren Altan çifti sosyal medyada epey aktif.

Yaptıkları paylaşımlarla, açıklamalarıyla, gündelik hayatlarındaki videolarla bize evden biri gibi hissettiren Altan çifti sosyal medyada epey aktif.

Pelin Akil'in 3,2 milyon, Anıl Altan'ın ise 1,2 milyon takipçisi bulunuyor. Alin ve Lina'nın büyüyüşlerine bizi şahit ederken, aşklarının güzelliğine de hayran bırakıyorlar diyebiliriz.

Ancak çift üzerinde son dönemde kara bulutlar dolanıyor. Magazinde durup dururken "Anıl Altan - Pelin Akil boşanıyor" haberleri görmeye başladık.

Ancak çift üzerinde son dönemde kara bulutlar dolanıyor. Magazinde durup dururken "Anıl Altan - Pelin Akil boşanıyor" haberleri görmeye başladık.

Sosyal medyada birlikte aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam eden ikili haberleri aldırmadan dünyayı gezmeye ve tatil yapmaya devam etse de bir noktada insanın merak duygusu körükleniyor.

Pelin Akil de tek görüntülenince boşanma iddiaları soruluyor kendisine. Soru ünlü oyuncuyu bir hayli geriyor ve "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." cevabını veriyor.

Pelin Akil de tek görüntülenince boşanma iddiaları soruluyor kendisine. Soru ünlü oyuncuyu bir hayli geriyor ve "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." cevabını veriyor.

'Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya da gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde lanse ediliyor. Ama öyle boşanma gibi bir durumumuz yok şu an.'

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"Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu?" sorusuna ünlü oyuncunun verdiği cevap:

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