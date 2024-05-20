Ceyda Düvenci'den Sevgilisi Güçlü Mete'ye Aşkını Yere Göğe Sığdıramadığı Kutlama Paylaşımı Geldi
Ceyda Düvenci'den Sevgilisi Güçlü Mete'ye Aşkını Yere Göğe Sığdıramadığı Kutlama Paylaşımı Geldi
Ceyda Düvenci osn dönemde yeni aşkıyla sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi. Güçlü Mete'yle sevgili olduğunu gizlemese de birlikte poz vermeyen Düvenci, sevgilisinin doğum gününü fırsat bilerek aşka geldi. 'İyi ki' dolu paylaşımı dikkatlerden kaçmadı!
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleriyle epey dikkat çekmişti hatırlarsanız.
Evliliğin bitme sebepleri merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin ihanete uğradığı söyleniyordu.
Tabii boşanmanın ardından Ceyda Düvenci bu konuda pek bir açıklama yapmadı. Ancak yaptığı başka açıklamalar gündem olmaya devam etti.
Diğer yandan Ceyda Düvenci'nin de aşkı bulması uzun sürmedi!
Henüz birlikte fotoğraflarını görememiş olsak da, ayrı ayrı birbirlerinin fotoğrafını paylaşmaktan geri durmuyorlar.
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Bu sefer sıra Ceyda Düvenci'ye geçti. Sevgilisinin doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutladı.
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