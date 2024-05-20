Ceyda Düvenci'den Sevgilisi Güçlü Mete'ye Aşkını Yere Göğe Sığdıramadığı Kutlama Paylaşımı Geldi

'İyi ki doğdun sevgilim… 🎂❤️🔥

Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş ❤️ iyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede… Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş ❤️ seni çok seviyorum❤️'