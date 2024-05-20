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Ceyda Düvenci'den Sevgilisi Güçlü Mete'ye Aşkını Yere Göğe Sığdıramadığı Kutlama Paylaşımı Geldi

Ceyda Düvenci'den Sevgilisi Güçlü Mete'ye Aşkını Yere Göğe Sığdıramadığı Kutlama Paylaşımı Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 11:41

Ceyda Düvenci osn dönemde yeni aşkıyla sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi. Güçlü Mete'yle sevgili olduğunu gizlemese de birlikte poz vermeyen Düvenci, sevgilisinin doğum gününü fırsat bilerek aşka geldi. 'İyi ki' dolu paylaşımı dikkatlerden kaçmadı!

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleriyle epey dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleriyle epey dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Herkesin örnek aldığı ve imrendiği aşkları birden sona eren ve 15 dakikada, tek celsede evliliklerini bitiren çift hepimizi şaşkına çevirmişti.

Evliliğin bitme sebepleri merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin ihanete uğradığı söyleniyordu.

Evliliğin bitme sebepleri merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin ihanete uğradığı söyleniyordu.

Evliliğin bitmesinin ardında pek çok sebep olduğu iddia edilse de, Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la yakınlaştığı iddiaları gündemde epey konuşulmuştu. Söylenenlere göre Bülent Şakrak, meslektaşı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve Ceyda Düvenci ihanete uğramıştı.

Tabii boşanmanın ardından Ceyda Düvenci bu konuda pek bir açıklama yapmadı. Ancak yaptığı başka açıklamalar gündem olmaya devam etti.

Tabii boşanmanın ardından Ceyda Düvenci bu konuda pek bir açıklama yapmadı. Ancak yaptığı başka açıklamalar gündem olmaya devam etti.

Erkeklerin, kadın iş arkadaşları için ped taşımalarını gerektiğini söylemesi gibi... Sosyal medyada çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu.

Diğer yandan Ceyda Düvenci'nin de aşkı bulması uzun sürmedi!

Diğer yandan Ceyda Düvenci'nin de aşkı bulması uzun sürmedi!

Radyo programcısı olarak tanıdığımız Güçlü Mete ile sevgili olduklarını öğrenmiştik. Bu durumu da kendileri gizlememeyi tercih etti ve sosyal medyalarında birlikte olduklarını göstermekten çekinmediler.

Henüz birlikte fotoğraflarını görememiş olsak da, ayrı ayrı birbirlerinin fotoğrafını paylaşmaktan geri durmuyorlar.

Henüz birlikte fotoğraflarını görememiş olsak da, ayrı ayrı birbirlerinin fotoğrafını paylaşmaktan geri durmuyorlar.

Son olarak Güçlü Mete'den 16 Nisan'da Ceyda Düvenci'nin doğum günü için romantik bir paylaşım görmüştük.

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Bu sefer sıra Ceyda Düvenci'ye geçti. Sevgilisinin doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutladı.

Bu sefer sıra Ceyda Düvenci'ye geçti. Sevgilisinin doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutladı.

Aşka gelen ünlü isim, Güçlü Mete için pek çok 'iyi ki' sıraladı!

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'İyi ki doğdun sevgilim… 🎂❤️🔥

Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş ❤️ iyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede… Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş ❤️ seni çok seviyorum❤️'

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