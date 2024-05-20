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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisiyle Görüntülenince Yayınlanmasın Diye Kırk Takla Attı!

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisiyle Görüntülenince Yayınlanmasın Diye Kırk Takla Attı!

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 10:13

Kızılcık Şerbeti dizisi ve oyuncuları gündemde en çok konuştuğumuz konular arasında. Dizinin bizi sinir krizlerine sürükleyen isimlerinden biri de Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör. Genç oyuncu Etiler'de sevgilisi ile görüntülenince, muhabirler bu anları yayınlamasın diye dil dökmekten helak oldu! O anlar Aramızda Kalmasın tarafından paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti dizisini bayıla bayıla izlemeye devam etsek de bazı karakterlerin gelişimi bizi sinir krizine sokuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisini bayıla bayıla izlemeye devam etsek de bazı karakterlerin gelişimi bizi sinir krizine sokuyor.

Bu karakterlerden biri de Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih Ünal elbette! Doğukan Güngör'ü beğensek de Fatih sağ olsun sinirimiz bir türlü geçmiyor...

Dizinin başrolü olmanın bazı getirileri olunca haliyle özel hayatlarıyla da pek haşır neşiriz kendilerinin.

Dizinin başrolü olmanın bazı getirileri olunca haliyle özel hayatlarıyla da pek haşır neşiriz kendilerinin.

Kızılcık Şerbeti'nin başrolünü Sıla Türkoğlu ile paylaşıyorlar bildiğiniz gibi. İkili arasında aşk yaşandığına dair haberler görmüştük. Biz magazin kulislerinin yalancısıyız. Hatta büyük bir küslük girmişti aralarına!

Geçtiğimiz haftalarda Feyza Civelek ikilinin barıştığını müjdelemişti. Biz de haliyle aşk yeniden mi diye düşünmüştük.

Geçtiğimiz haftalarda Feyza Civelek ikilinin barıştığını müjdelemişti. Biz de haliyle aşk yeniden mi diye düşünmüştük.

İkilinin problem yaşama sebebi ayrı kaotikti. İddialara göre ilişkileri bittikten sonra Sıla Türkoğlu, rol icabı gereği de olsa Doğukan Güngör'le öpüşmek istememişti. Barışma haberlerini görünce sorunlar çözüldü diye düşünmüştük. Sıla Türkoğlu ise aşk iddialarını yalanlamış ve 'Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. ' demişti.

Meğer Doğukan Güngör'ün hayatında başka biri varmış!

Meğer Doğukan Güngör'ün hayatında başka biri varmış!

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör, Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından Etiler'de görüntülendi.

Kendisinin yanında kız arkadaşı olduğunu gördük.

Kendisinin yanında kız arkadaşı olduğunu gördük.
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Ancak kameraları görünce sevgilisini kendinden uzaklaştıran Doğukan Güngör, "Bunu yayınlamayalım" diyerek durumu gizli tutmak istedi!

Ancak kameraları görünce sevgilisini kendinden uzaklaştıran Doğukan Güngör, "Bunu yayınlamayalım" diyerek durumu gizli tutmak istedi!

Aleyna Yalçın ise kameraları görmesi ile hızla ortamdan uzaklaştı.

Sevgilisinin dansçı Aleyna Yalçın olduğunu öğrendik!

Sevgilisinin dansçı Aleyna Yalçın olduğunu öğrendik!

Doğukan Güngör'ün o anları kameralara böyle yansıdı:

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