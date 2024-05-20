Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisiyle Görüntülenince Yayınlanmasın Diye Kırk Takla Attı!
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisiyle Görüntülenince Yayınlanmasın Diye Kırk Takla Attı!
Kızılcık Şerbeti dizisi ve oyuncuları gündemde en çok konuştuğumuz konular arasında. Dizinin bizi sinir krizlerine sürükleyen isimlerinden biri de Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör. Genç oyuncu Etiler'de sevgilisi ile görüntülenince, muhabirler bu anları yayınlamasın diye dil dökmekten helak oldu! O anlar Aramızda Kalmasın tarafından paylaşıldı.
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Kızılcık Şerbeti dizisini bayıla bayıla izlemeye devam etsek de bazı karakterlerin gelişimi bizi sinir krizine sokuyor.
Dizinin başrolü olmanın bazı getirileri olunca haliyle özel hayatlarıyla da pek haşır neşiriz kendilerinin.
Geçtiğimiz haftalarda Feyza Civelek ikilinin barıştığını müjdelemişti. Biz de haliyle aşk yeniden mi diye düşünmüştük.
Meğer Doğukan Güngör'ün hayatında başka biri varmış!
Kendisinin yanında kız arkadaşı olduğunu gördük.
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Ancak kameraları görünce sevgilisini kendinden uzaklaştıran Doğukan Güngör, "Bunu yayınlamayalım" diyerek durumu gizli tutmak istedi!
Sevgilisinin dansçı Aleyna Yalçın olduğunu öğrendik!
Doğukan Güngör'ün o anları kameralara böyle yansıdı:
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