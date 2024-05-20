Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisiyle Görüntülenince Yayınlanmasın Diye Kırk Takla Attı!

Kızılcık Şerbeti dizisi ve oyuncuları gündemde en çok konuştuğumuz konular arasında. Dizinin bizi sinir krizlerine sürükleyen isimlerinden biri de Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör. Genç oyuncu Etiler'de sevgilisi ile görüntülenince, muhabirler bu anları yayınlamasın diye dil dökmekten helak oldu! O anlar Aramızda Kalmasın tarafından paylaşıldı.