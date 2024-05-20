Esra Dermancıoğlu Cannes'ta Boy Gösteren Ünlülerimizin Kıyafetlerine Verdi Veriştirdi: "Çıplak Yürüyüşler..."
Esra Dermancıoğlu Cannes'ta Boy Gösteren Ünlülerimizin Kıyafetlerine Verdi Veriştirdi: "Çıplak Yürüyüşler..."
77. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerimiz yakın markajımızda biliyorsunuz. Giydiklerinden paylaştıklarına her şeylerine baktığımız ünlülerimize tepkiler artıyor. Esra Dermancıoğlu da gördüğü kıyafetler karşısında şok olup sert çıkıştı!
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77. Cannes Film Festivali'nde Türk ünlülerimiz damgasını vurdu.
Hatta dün Dilan Çiçek Deniz'in anlam veremediğimiz üstü başka, altı başka elbisesi de eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri olmuştu.
Ünlülere eleştiriler devam ederken ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu da kıyafetlere sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.
Çektiği videoda "90-60-90 değilim, ama oyuncuyum" diyerek giriş yapan Esra Dermancıoğlu " Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi." şeklinde devam etti.
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