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Esra Dermancıoğlu Cannes'ta Boy Gösteren Ünlülerimizin Kıyafetlerine Verdi Veriştirdi: "Çıplak Yürüyüşler..."

Esra Dermancıoğlu Cannes'ta Boy Gösteren Ünlülerimizin Kıyafetlerine Verdi Veriştirdi: "Çıplak Yürüyüşler..."

Cannes Film Festivali
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 09:23

77. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerimiz yakın markajımızda biliyorsunuz. Giydiklerinden paylaştıklarına her şeylerine baktığımız ünlülerimize tepkiler artıyor. Esra Dermancıoğlu da gördüğü kıyafetler karşısında şok olup sert çıkıştı!

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77. Cannes Film Festivali'nde Türk ünlülerimiz damgasını vurdu.

77. Cannes Film Festivali'nde Türk ünlülerimiz damgasını vurdu.

Tüm dünya Cannes konuşurken biz de bu sürece dahil olmasak olmazdı elbette. Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Sibil Çetinkaya ve pek çok tanınan ismimiz giyimleriyle bizi şoke etti.

Hatta dün Dilan Çiçek Deniz'in anlam veremediğimiz üstü başka, altı başka elbisesi de eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri olmuştu.

Hatta dün Dilan Çiçek Deniz'in anlam veremediğimiz üstü başka, altı başka elbisesi de eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri olmuştu.

Siyah transparan elbisesinin üstünün ve altının alakasızlığı bir yana dursun, saçlarının şekli derken eleştirilmedik yeri kalmamıştı.

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Ünlülere eleştiriler devam ederken ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu da kıyafetlere sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.

Ünlülere eleştiriler devam ederken ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu da kıyafetlere sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.

Ünlülerin farklı kombinlerinden rahatsız olan ve eleştirilere hak veren Esra Dermancıoğlu; Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz’in pozlarını da eleştirdi.

Çektiği videoda "90-60-90 değilim, ama oyuncuyum" diyerek giriş yapan Esra Dermancıoğlu " Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi." şeklinde devam etti.

Çektiği videoda "90-60-90 değilim, ama oyuncuyum" diyerek giriş yapan Esra Dermancıoğlu " Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi." şeklinde devam etti.

'Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Utandım, onların adına da utandım.'

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