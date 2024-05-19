Dilan Çiçek Deniz'in Çeyiz Sandığından Fırlamış Cannes Kombini Gözlerimizi Kanattı
Dilan Çiçek Deniz'in Çeyiz Sandığından Fırlamış Cannes Kombini Gözlerimizi Kanattı
Biliyorsunuz ki 77. Cannes Film Festivali'ne hangi ünlü isimlerimizin gideceği konusunda çok meraklıydık. Haliyle kombinleri ve sosyal medya paylaşımları da yakın takibimizde. Tam olarak bu sebepten kırmızı halıya çıkan Dilan Çiçek Deniz'in giydiğini görünce şok üstüne şok yaşadık...
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Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri Cannes Film Festivali biliyorsunuz. Tüm dünya Cannes konuşurken biz eksik mi kalalım?
Cannes'ta en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Hande Erçel'di tabii ki.
Derken şimdiye kadar övgüyle bahsedilen, hem saçı hem makyajı hem de kıyafetleriyle çok beğenilen isim Dilan Çiçek Deniz olmuştu.
Dilan Çiçek Deniz'in siyah transparan elbisesi görenlerden geçer not almadı!
Etek kısmı ve üst tarafı tamamen alakasız bulunan elbiseyi tercih eden stilist, saçını yapan kuaför ve Dilan'ı bu hale getiren herkes eleştirilerin hedefinde yer aldı...
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Bakınız yorumlar "herkes en kötü kombini ben yapacağım yarışında" tepkileriyle dolu!
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