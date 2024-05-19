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Dilan Çiçek Deniz'in Çeyiz Sandığından Fırlamış Cannes Kombini Gözlerimizi Kanattı

Dilan Çiçek Deniz'in Çeyiz Sandığından Fırlamış Cannes Kombini Gözlerimizi Kanattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 19:57

Biliyorsunuz ki 77. Cannes Film Festivali'ne hangi ünlü isimlerimizin gideceği konusunda çok meraklıydık. Haliyle kombinleri ve sosyal medya paylaşımları da yakın takibimizde. Tam olarak bu sebepten kırmızı halıya çıkan Dilan Çiçek Deniz'in giydiğini görünce şok üstüne şok yaşadık...

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Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri Cannes Film Festivali biliyorsunuz. Tüm dünya Cannes konuşurken biz eksik mi kalalım?

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri Cannes Film Festivali biliyorsunuz. Tüm dünya Cannes konuşurken biz eksik mi kalalım?

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali kırmızı halısında Türk ünlülerimiz rüzgar estirdi. Kimi giyimiyle kuşamıyla bize 'Helal olsun!' dedirtirken, kimi 'Neden kendine ve bize bunu yaptın?' diye sordurttu.

Cannes'ta en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Hande Erçel'di tabii ki.

Cannes'ta en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Hande Erçel'di tabii ki.

Kendisi ne yaparsa yapsın eleştirilerin hedefi olduğu için Cannes Film Festivali kırmızı halı kombini de sosyal medyada dillere düştü. Özellikle Demet Akalın'ın gözüne takılan Hande Erçel, yine olumsuz eleştiriyi aldı!

Burada bahsettik:

Derken şimdiye kadar övgüyle bahsedilen, hem saçı hem makyajı hem de kıyafetleriyle çok beğenilen isim Dilan Çiçek Deniz olmuştu.

Derken şimdiye kadar övgüyle bahsedilen, hem saçı hem makyajı hem de kıyafetleriyle çok beğenilen isim Dilan Çiçek Deniz olmuştu.

Ancak her güzel şeyin bir sonu vardır arkadaşlar...

Dilan Çiçek Deniz'in siyah transparan elbisesi görenlerden geçer not almadı!

Dilan Çiçek Deniz'in siyah transparan elbisesi görenlerden geçer not almadı!

Etek kısmı ve üst tarafı tamamen alakasız bulunan elbiseyi tercih eden stilist, saçını yapan kuaför ve Dilan'ı bu hale getiren herkes eleştirilerin hedefinde yer aldı...

Etek kısmı ve üst tarafı tamamen alakasız bulunan elbiseyi tercih eden stilist, saçını yapan kuaför ve Dilan'ı bu hale getiren herkes eleştirilerin hedefinde yer aldı...
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Bakınız yorumlar "herkes en kötü kombini ben yapacağım yarışında" tepkileriyle dolu!

Bakınız yorumlar "herkes en kötü kombini ben yapacağım yarışında" tepkileriyle dolu!
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