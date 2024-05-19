3 Ay Önce Nişan Atan İbrahim Selim Bir Kez Daha Aşkın Ateşinde Yanarak Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti

Kendisi yıllar boyunca sayısız dizide ve filmde rol aldı. Ölümlü Dünya, Leyla ile Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı ve daha pek çok yapımda kendisini izleme şansı bulduk. Kendisi şimdilerde Kelime Oyunu'nu sunuyor.