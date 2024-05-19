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3 Ay Önce Nişan Atan İbrahim Selim Bir Kez Daha Aşkın Ateşinde Yanarak Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti

3 Ay Önce Nişan Atan İbrahim Selim Bir Kez Daha Aşkın Ateşinde Yanarak Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 17:43

Ekranların ve YouTube'un sevilen yüzlerinden İbrahim Selim'i büyük bir çoğumuz 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programından tanıyoruz. Başarılı oyuncu ve sunucu Selim, geçtiğimiz Şubat ayında nişan atmıştı hatırlarsanız. Kendisi programın son bölümünde yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti!

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Oyunculuk kariyerinden ziyade kendisini talk show programlarıyla tanıdığımız İbrahim Selim, YouTube programını sürdürmeye devam ediyor.

Oyunculuk kariyerinden ziyade kendisini talk show programlarıyla tanıdığımız İbrahim Selim, YouTube programını sürdürmeye devam ediyor.

Kendisi yıllar boyunca sayısız dizide ve filmde rol aldı. Ölümlü Dünya, Leyla ile Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı ve daha pek çok yapımda kendisini izleme şansı bulduk. Kendisi şimdilerde Kelime Oyunu'nu sunuyor.

Ancak hepimizi ekran başına topladığı nokta İbrahim Selim ile Bu Gece programı oldu.

Ancak hepimizi ekran başına topladığı nokta İbrahim Selim ile Bu Gece programı oldu.

Hem ekran başında hem de YouTube'da yayınladığı program şimdilerde yalnızca YouTube kanalı üzerinden sürüyor. Ancak gerek programdaki oyunlar, gerekse ünlü isimlerle sohbeti olsun bizi ekran başına topluyor kendisi.

Haliyle özel hayatı da merak edilen isimlerden bir tanesi! Tarzını değiştirmesi ile karizması arşa çıkan Selim, Daye Ay ile birlikteydi hatırlarsanız.

Haliyle özel hayatı da merak edilen isimlerden bir tanesi! Tarzını değiştirmesi ile karizması arşa çıkan Selim, Daye Ay ile birlikteydi hatırlarsanız.

İbrahim Selim'in müzmin bekarlığı bıraktığı haberini Eda Ece'den duymuştuk. Ardından çift de aşk yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti zaten.

Tam İbrahim Selim o kilidi kırdı, mutluluğun yolunu açtı derken bir de ne öğrenelim, ayrıldılar...

Tam İbrahim Selim o kilidi kırdı, mutluluğun yolunu açtı derken bir de ne öğrenelim, ayrıldılar...

Hem de nişandan sonra! Geçtiğimiz Kasım ayında nişanlandığı ortaya çıkan İbrahim Selim'in mutluluğu kısa sürmüştü maalesef. Biz evlilik yolunda ilerlediğini görürken, Şubat ayında çiftten ayrılık haberi gelmişti. Çift birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmıştı...

İbrahim Selim'in nişan yüzüğünün çıkması da ayrılığı doğrular nitelikteydi. Ayrılık haberinin üstünden 3 ay geçti, İbrahim Selim'den yeni haber geldi!

İbrahim Selim'in nişan yüzüğünün çıkması da ayrılığı doğrular nitelikteydi. Ayrılık haberinin üstünden 3 ay geçti, İbrahim Selim'den yeni haber geldi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun konuk olduğu son bölümde, İbrahim Selim 'O mu Bu mu?' oyunu sırasında söyledikleriyle 'Yeni aşk!!!!' sinyallerini vermiş oldu.

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Gelen soruya "Urazcım ben birkaç haftadır hiç buralarda yokum kardeşim." cevabını verdiğini görüyoruz.

Gelen soruya "Urazcım ben birkaç haftadır hiç buralarda yokum kardeşim." cevabını verdiğini görüyoruz.

Haliyle oldukça merak ediyoruz, kimdir bu hayatına yeni giren gizemli hanımefendi...

İbrahim Selim'in ilişkisi olduğunu ima ettiği o anların kesitini İlhan Çevik (@blogyagmuru3) paylaştı:

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