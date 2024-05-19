3 Ay Önce Nişan Atan İbrahim Selim Bir Kez Daha Aşkın Ateşinde Yanarak Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti
3 Ay Önce Nişan Atan İbrahim Selim Bir Kez Daha Aşkın Ateşinde Yanarak Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti
Ekranların ve YouTube'un sevilen yüzlerinden İbrahim Selim'i büyük bir çoğumuz 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programından tanıyoruz. Başarılı oyuncu ve sunucu Selim, geçtiğimiz Şubat ayında nişan atmıştı hatırlarsanız. Kendisi programın son bölümünde yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti!
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Oyunculuk kariyerinden ziyade kendisini talk show programlarıyla tanıdığımız İbrahim Selim, YouTube programını sürdürmeye devam ediyor.
Ancak hepimizi ekran başına topladığı nokta İbrahim Selim ile Bu Gece programı oldu.
Haliyle özel hayatı da merak edilen isimlerden bir tanesi! Tarzını değiştirmesi ile karizması arşa çıkan Selim, Daye Ay ile birlikteydi hatırlarsanız.
Tam İbrahim Selim o kilidi kırdı, mutluluğun yolunu açtı derken bir de ne öğrenelim, ayrıldılar...
İbrahim Selim'in nişan yüzüğünün çıkması da ayrılığı doğrular nitelikteydi. Ayrılık haberinin üstünden 3 ay geçti, İbrahim Selim'den yeni haber geldi!
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Gelen soruya "Urazcım ben birkaç haftadır hiç buralarda yokum kardeşim." cevabını verdiğini görüyoruz.
İbrahim Selim'in ilişkisi olduğunu ima ettiği o anların kesitini İlhan Çevik (@blogyagmuru3) paylaştı:
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