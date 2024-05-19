Televizyonu Bırakma Kararı Alan Okan Bayülgen Az Daha Başımıza Filozof Atakan Olacakmış!
Televizyonu Bırakma Kararı Alan Okan Bayülgen Az Daha Başımıza Filozof Atakan Olacakmış!
Ekranların gece vardiyalarında aranan yüzü kimdir derseniz herkesten 'Okan Bayülgen' cevabını alırsınız. Yıllardır talk showun dibine vuran ve kendine has tarzıyla kimileri tarafından çok sevilirken, kimileri tarafından eleştirilen Okan Bayülgen, sanata yönelmeseydi filozof olacağını söyledi!
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Uzun yıllar boyunca gece şovlarının akıllara kazınan biricik ismi Okan Bayülgen'di tabii ki.
Diğer bir yandan kendisini yeni tarzıyla da konuşuyoruz son dönemlerde.
Açıklamalarıyla kimilerini etkileyen, kimilerini şaşırtan Okan Bayülgen, Genç Günler adlı gençlik festivali kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki söyleşinin konuğu oldu.
Bayülgen'in bir diğer dikkat çeken açıklaması ise mesleki kariyeri hakkında oldu!
Okan Bayülgen ise bu sözler karşısında nasıl Filozof Atakan olmaktan kıl payı döndüğünü anlattı!
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