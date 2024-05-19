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Televizyonu Bırakma Kararı Alan Okan Bayülgen Az Daha Başımıza Filozof Atakan Olacakmış!

Televizyonu Bırakma Kararı Alan Okan Bayülgen Az Daha Başımıza Filozof Atakan Olacakmış!

Okan Bayülgen
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 16:24

Ekranların gece vardiyalarında aranan yüzü kimdir derseniz herkesten 'Okan Bayülgen' cevabını alırsınız. Yıllardır talk showun dibine vuran ve kendine has tarzıyla kimileri tarafından çok sevilirken, kimileri tarafından eleştirilen Okan Bayülgen, sanata yönelmeseydi filozof olacağını söyledi!

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Uzun yıllar boyunca gece şovlarının akıllara kazınan biricik ismi Okan Bayülgen'di tabii ki.

Uzun yıllar boyunca gece şovlarının akıllara kazınan biricik ismi Okan Bayülgen'di tabii ki.

Talk show denince aklan gelen ilk isimlerden biri olan Okan Bayülgen; ZAGA, Disko Kralı, Dada Dandanista, Uykusuzlar Kulübü gibi programlarıyla akıllarımıza kazındı. Tabii bu yıllar arasında sayısız kanal değiştirdi.

Diğer bir yandan kendisini yeni tarzıyla da konuşuyoruz son dönemlerde.

Diğer bir yandan kendisini yeni tarzıyla da konuşuyoruz son dönemlerde.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Jhonny Depp konserine giderken saçlarını öyle bir kestirmişti ki, son Mohikan'dan hallice olmuştu. Uzun süredir ise saçlarını doğal, beyaz haliyle kullandığını ve boyatmadığını görüyoruz.

Açıklamalarıyla kimilerini etkileyen, kimilerini şaşırtan Okan Bayülgen, Genç Günler adlı gençlik festivali kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki söyleşinin konuğu oldu.

Açıklamalarıyla kimilerini etkileyen, kimilerini şaşırtan Okan Bayülgen, Genç Günler adlı gençlik festivali kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki söyleşinin konuğu oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kendini tiyatroya adayan Okan Bayülgen, televizyonu bıraktığını açıklamıştı. 

'30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok.'

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Bayülgen'in bir diğer dikkat çeken açıklaması ise mesleki kariyeri hakkında oldu!

Bayülgen'in bir diğer dikkat çeken açıklaması ise mesleki kariyeri hakkında oldu!

Söyleşinin moderatörü olan Dilek Tekintaş, kendisinin tiyatroya olan bakış açısını sordu. 

'Günümüzde artık herkesin sinemaya atlamaya çalıştığı bir zamanda siz tepe noktadan tiyatroya geçtiniz.'

Okan Bayülgen ise bu sözler karşısında nasıl Filozof Atakan olmaktan kıl payı döndüğünü anlattı!

Okan Bayülgen ise bu sözler karşısında nasıl Filozof Atakan olmaktan kıl payı döndüğünü anlattı!

'Bunda Teoman ile aynı yaşa gelmiş olmamın nedeni büyük. Ya filozof olacaktım ya da eğitimini gördüğüm sanatı yapacaktım. Pandemi sonrasında herkesin yok olacağını düşündüğü tiyatro ya da sinema izleme meselesi aksine coştu, bütün dünyada böyle. Birlikte izleme; hem yayıncılık hem sanat tarafında duran bir insan olarak, bunu tahmin ettim. Kişisel nedenlerim de var elbette ancak objektif nedenler bu kararımda etkili oldu.”

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