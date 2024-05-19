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Düğün İptal mi? Kaan Yıldırım'la Evliliğe Gün Sayan Pınar Deniz Teklif Tarihi Sorusunu Gram Sallamadı!

Düğün İptal mi? Kaan Yıldırım'la Evliliğe Gün Sayan Pınar Deniz Teklif Tarihi Sorusunu Gram Sallamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.05.2024 - 14:59

Geçtiğimiz yaz evlilik teklifi alan Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'la düğün tarihi beklenirken, Show TV'ye verdiği röportajda 'en mutlu gününü' sallamaması kafaları karıştırdı!

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Üç sezondur Yargı dizisinde hayat verdiği "Ceylin" karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, şimdilerde büyük finale hazırlanıyor.

Üç sezondur Yargı dizisinde hayat verdiği "Ceylin" karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, şimdilerde büyük finale hazırlanıyor.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da öne çıkan Pınar Deniz, yaklaşık bir buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde Kaan Yıldırım'la el ele görüntülenmiş ve aşkını ilan etmişti hatırlarsanız.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da öne çıkan Pınar Deniz, yaklaşık bir buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde Kaan Yıldırım'la el ele görüntülenmiş ve aşkını ilan etmişti hatırlarsanız.

O günden bu yana aşklarını çok göz önünde yaşamasalar da zaman zaman birbirlerine taktıkları "cart curt" gibi enteresan lakaplarla ve paylaşımlarıyla gündeme geldiler. Kimisi ikiliye bayılırken, kimisi de büyük kuruldu.

O günden bu yana aşklarını çok göz önünde yaşamasalar da zaman zaman birbirlerine taktıkları "cart curt" gibi enteresan lakaplarla ve paylaşımlarıyla gündeme geldiler. Kimisi ikiliye bayılırken, kimisi de büyük kuruldu.

Geçtiğimiz yaz, dizi sezonu kapanır kapanmaz tatile çıkan ikili, önce Bodrum'a, ardından Yunanistan'a İtalya'ya ve son olarak da İngiltere'ye gitmişti.

Geçtiğimiz yaz, dizi sezonu kapanır kapanmaz tatile çıkan ikili, önce Bodrum'a, ardından Yunanistan'a İtalya'ya ve son olarak da İngiltere'ye gitmişti.

Pınar Deniz'in İngiltere'de paylaştığı gözü yaşlı "İşte öyle bir şey" notlu paylaşımından da evlilik teklifinin geldiğini anlamıştık.

Pınar Deniz'in İngiltere'de paylaştığı gözü yaşlı "İşte öyle bir şey" notlu paylaşımından da evlilik teklifinin geldiğini anlamıştık.
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"Ne zaman evlenecekler?" sorusunun cevabının ise bu Haziran olduğu söylenmişti. Fakat Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan herhangi bir doğrulama da yalanlama da gelmedi!

"Ne zaman evlenecekler?" sorusunun cevabının ise bu Haziran olduğu söylenmişti. Fakat Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan herhangi bir doğrulama da yalanlama da gelmedi!

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İkiliyi seven sevmeyen herkes artık düğün beklerken, Cannes'da boy gösteren Pınar Deniz, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı.

İkiliyi seven sevmeyen herkes artık düğün beklerken, Cannes'da boy gösteren Pınar Deniz, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu, önce bu yaz düğün olacağı haberlerini yalanladı. "Biz öyle insanlar değiliz, neden tarih konuşalım? Şu an akışında yaşıyoruz Kaan'la" dedi.

Ünlü oyuncu, önce bu yaz düğün olacağı haberlerini yalanladı. "Biz öyle insanlar değiliz, neden tarih konuşalım? Şu an akışında yaşıyoruz Kaan'la" dedi.

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Ardından, evlilik teklifi aldığı gün, yani kendisinin de ilan ettiği üzere 6 Ağustos 2023 tarihi "sana ne ifade ediyor?" sorusu sorulan Pınar Deniz, "Ne ifade etmeli? Ben şu an bulamadım" diyerek cevap verdi...

Ardından, evlilik teklifi aldığı gün, yani kendisinin de ilan ettiği üzere 6 Ağustos 2023 tarihi "sana ne ifade ediyor?" sorusu sorulan Pınar Deniz, "Ne ifade etmeli? Ben şu an bulamadım" diyerek cevap verdi...
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Pınar Deniz'in "en mutlu günüm" diye tarif ettiği anlar unutuvermiş olması "üzerlerinde kara bulutlar mı dolaşıyor ne?" sorusunu gündeme getirdi tabii. 👇

Sizinle en son yorumlarda bulaşacağız ama gelin, önce sosyal medya kullanıcıları bu röportajın "Kaan Yıldırım" detayını nasıl yorumlamış ona bakalım! 👇

Sizinle en son yorumlarda bulaşacağız ama gelin, önce sosyal medya kullanıcıları bu röportajın "Kaan Yıldırım" detayını nasıl yorumlamış ona bakalım! 👇
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