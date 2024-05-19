Bu Seneyi de Boş Geçmedi: Yıllardır En Lüks Otomobili Alan Ajda Pekkan Milyonlara Kıydı!
Bu Seneyi de Boş Geçmedi: Yıllardır En Lüks Otomobili Alan Ajda Pekkan Milyonlara Kıydı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, senelerdir dönemin en lüks otomobillerini almasıyla meşhur Ajda Pekkan, koleksiyonuna bir yenisini ekledi! Üstelik milyonlara kıyan süperstar, ilk kez özel plaka da yaptırdı.
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70'lerden beri Süperstarımız olarak tarihe adını kazıyan, şarkılarıyla olduğu kadar yıllara meydan okumasıyla da sık sık gündem olan Ajda Pekkan, hiç es vermeden sahnelerine devam ediyor biliyorsunuz.
Birçok ünlü ismin aksine aşk hayatına dair neredeyse hiçbir detayın konuşulmadığı Ajda Pekkan, dolu dizgin ilişkileriyle değil, estetikleri ve yatırımlarıyla gündeme geliyor.
Tabii senelerdir süregelen otomobil aşkı da bu yatırımların başını çekiyor. 70'lerden bu yana dönemin en popüler otomobillerini satın alan Pekkan'ın biricik arabalarıyla birçok pozu var!
Geçtiğimiz saatlerde öğrenildiği üzere, Süperstar koleksiyonuna bir yenisini eklemiş bile. Üstelik bu sefer daha önce hiç yeltenmediği bir detay ekleyerek!
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre 10 yıldır VIP araç kullanan Pekkan, bu kez 4x4 bir araç satın aldı.
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Senelerdir hiçbir arabasında özel plaka kullanmayı tercih etmeyen Süperstar bu sefer değişikliğe gitti! 7 milyon TL değerinde ultra lüks aracına adının harflerinden oluşan AJD yazılı özel plaka almaya karar verdi.
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