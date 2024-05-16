Yılın Annesi: Repo Gününü Kızı Mavi'yle Geçiren Demet Evgar Dayanamadı, Parktaki Gevşemiş Vidalara El Attı!
Yılın Annesi: Repo Gününü Kızı Mavi'yle Geçiren Demet Evgar Dayanamadı, Parktaki Gevşemiş Vidalara El Attı!
Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar, repo gününde güzel kızı Mavi'yi parka götürdü. Parktaki gevşeyen ve yerinden çıkmış vidaları görünce kendine hakim olamayan Evgar'ın vidaları sıktığı anlar yine kalp eritti.
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Bahar dizisiyle yıllar sonra televizyon ekranlara dönen ve milyonların içine huzur, yüzüne tebessüm yerleştiren güzel oyuncu Demet Evgar, son zamanlarda inanılmaz göz önünde biliyorsunuz!
17 Mart 2022'de evlenen, aynı yıl Ağustos ayında ilk bebeği Mavi'yi kucağına alan Evgar, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Bahar setine zaman zaman güzel kızıyla katılan, Mavi'yi yanı başından ayırmayan Demet Evgar "çocuk da yaparım kariyer de" cümlesinin tanımı haline gelmiş durumda!
Belki denk gelmişsinizdir, en son sette anneler gününü kızını emzirdiği pozla kutlayarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde, repo gününde kızı Mavi'yle parka giden Demet Evgar sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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"Yılın annesi" dedirtecek bir hareketle, yalnızca kendi kızı için değil parkı kullanan tüm çocuklar için gevşemiş ve yerinden çıkmış vidaları sıkan Evgar, yine kalp eritti ❤️
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