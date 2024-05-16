İşte Şimdi Oldu: Birce Akalay'ın Buram Buram Zarafet Akan Cannes Kombini Bu Yılın Favorisi Seçilmeye Çok Hazır
İşte Şimdi Oldu: Birce Akalay'ın Buram Buram Zarafet Akan Cannes Kombini Bu Yılın Favorisi Seçilmeye Çok Hazır
Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılanlardan biri olan Birce Akalay, ortama yaptığı asalet kokan girişle kendine hayran bıraktı!
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Yer aldığı her projede kendini bir başka sevdiren başarılı ve güzel oyuncu Birce Akalay hem doğallığı hem de samimiyetiyle gönüllerde that kurmuş isimlerden biliyorsunuz.
En son Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran karakterine hayat veren ve milyonları kendine hayran bırakan Birce Akalay, bir süredir yeni aşkıyla konuşuluyor.
Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki Cem Murathan rolüyle gündemden düşmeyen Hakan Kurtaş'la deli dolu bir aşk yaşayan Akalay, aynı zamanda bu sene ülkemizi Cannes'ta temsil eden kadınlar arasında.
Geçtiğimiz saatlerde geceye hazırlığından bir pozunu paylaşan Birce Akalay'ın merakla beklenen kombini nihayet sosyal medyaya düştü.
Güzel oyuncunun asaletini ve zarafetini görenlerin ağzı açık kaldı, "nihayet biri inanılmaz iyi giyinmiş" yorumları da gecikmedi.
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